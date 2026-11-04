Hệ lụy từ những ca can thiệp cắt trĩ tại phòng khám tư

Mọi thay đổi trong chăm sóc sức khỏe đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như một hơi thở chậm hơn, một bước vận động đều đặn hay sự quan tâm đúng mức đến bản thân. Từ những hoạt động đó, đề tài nghiên cứu phương pháp NAD đã được triển khai tại xã Yên Bài, Hà Nội, với mục tiêu đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng cuộc sống ở người trưởng thành có biểu hiện tim mạch...