Hệ lụy từ những ca can thiệp cắt trĩ tại phòng khám tư
Dù là thủ thuật khá phổ biến, cắt trĩ tại các cơ sở thiếu điều kiện chuyên môn có thể khiến người bệnh đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng. Ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi điều trị tại phòng khám tư. Đáng lo ngại, tình trạng thiếu hồ sơ khám chữa bệnh từ cơ sở cũ đang trở thành rào cản lớn cho quá trình điều trị của các bác sĩ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/he-luy-tu-nhung-ca-can-thiep-cat-tri-tai-phong-kham-tu-246261104093048558.htm