Hệ luỵ những quảng cáo thuốc đông y rao bán trên mạng
Thời gian gần đây, những gói thuốc gia truyền, dược liệu không rõ nguồn gốc được gắn mác thuốc đông y, thuốc y học cổ truyền có thể chữa nhiều loại bệnh đã và đang len lỏi đến người tiêu dùng bằng nhiều cách khác nhau. Chúng được quảng cáo như thần dược trên mạng xã hội và với tâm lý có bệnh thì vái từ phương, không ít người tiêu dùng đã tin mua và sử dụng từ những quảng cáo này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/he-luy-nhung-quang-cao-thuoc-dong-y-rao-ban-tren-mang-418215.htm