Hệ luỵ những quảng cáo thuốc đông y rao bán trên mạng

Tuổi nghỉ hưu càng có nhiều thời gian, càng cần biết chọn nơi để đến, người để gặp. Có 2 nơi tưởng mang lại niềm vui và sự kết nối nhưng đôi khi lại khiến người lớn tuổi dễ vướng vào thị phi, so sánh và những phiền muộn không đáng có.