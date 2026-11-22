Theo tạp chí People, vụ án mạng xảy ra ngày 3/4/2022 tại căn hộ cao cấp của Courtney Clenney và bạn trai Christian “Toby” Obumseli ở thành phố Miami, bang Florida (Mỹ).

Nhận được tin báo về một vụ bạo lực gia đình, cảnh sát Miami nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện Obumseli, 27 tuổi, bị thương nặng do một vết đâm ở ngực.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Courtney Clenney và bạn trai Christian “Toby” Obumseli. Ảnh: People.

Làm việc với cơ quan điều tra, Courtney Clenney thừa nhận đã dùng dao đâm bạn trai, song khẳng định hành động này xuất phát từ mục đích tự vệ.

Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa Clenney và Obumseli thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột.

Bốn tháng sau vụ án mạng, Clenney bị bắt giữ và truy tố về tội giết người cấp độ hai.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ khi những thông tin về mối quan hệ đầy sóng gió giữa nữ người mẫu và bạn trai lần lượt được công bố.

Sau nhiều năm diễn ra các thủ tục tố tụng, đến tháng 8/2026, Clenney nhận tội ngộ sát bằng vũ khí nguy hiểm và bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù.

Đối tượng Courtney Clenney. Ảnh: People.

Vụ án tiếp tục được nhắc lại trong tập phim “Tick Tick Boom” thuộc chương trình Dateline, phát sóng ngày 20/11/2026.

Courtney Clenney, còn được biết đến với tên gọi Courtney Tailor, sinh ngày 21/4/1996 tại Midland, bang Texas (Mỹ) và lớn lên tại thành phố Austin.

Theo IMDb, Clenney bắt đầu theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất từ khi còn trẻ. Năm 2016, cô xuất hiện trong bộ phim Everybody Wants Some!!, trước khi tập trung phát triển sự nghiệp trên mạng xã hội.

Nhờ thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video về tập luyện thể hình, công việc người mẫu và cuộc sống cá nhân, Clenney từng thu hút gần 2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Cô cũng hoạt động trên OnlyFans, nền tảng cho phép người sáng tạo nội dung cung cấp hình ảnh, video tới người đăng ký trả phí.

Trước khi vướng vào vụ án mạng, Clenney được biết đến là một người mẫu có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Clenney từng thu hút gần 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Ảnh: People.↵

Nạn nhân Christian Obumseli, thường được gọi là Toby, sinh ngày 12/4/1994 tại Dallas, bang Texas.

Theo thông tin từ gia đình, Obumseli là con út trong một gia đình có nhiều anh chị em. Anh có niềm đam mê bóng bầu dục từ nhỏ và từng giành được học bổng nhờ năng khiếu thể thao.

Obumseli theo học tại Đại học Abilene Christian, sau đó chuyển sang Đại học Công nghệ Texas để học ngành kỹ thuật.

Theo NBC 5 DFW, Clenney và Obumseli được cho là quen nhau tại Austin và bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi không êm đẹp. Những mâu thuẫn và xung đột giữa hai người trở thành một trong những nội dung được cơ quan điều tra xem xét sau khi vụ án mạng xảy ra.

Ngày 3/4/2022, Obumseli tử vong do vết thương ở ngực, chỉ 9 ngày trước sinh nhật lần thứ 28.

Vụ án khép lại về mặt xét xử đối với Clenney vào tháng 8/2026, khi cô nhận tội ngộ sát bằng vũ khí nguy hiểm và bị tuyên phạt 6 năm tù.