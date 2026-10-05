Hé lộ vòng phỏng vấn kín của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026

Bước vào vòng phỏng vấn kín tại Miss Grand International 2026, Hoa hậu Emoura Phạm - Miss Grand Việt Nam 2026 được đặt câu hỏi về những điều cô có thể mang đến góp phần giúp Miss Grand International phát triển, cũng như những giá trị riêng cô có thể đóng góp cho cuộc thi.

“Tôi tin rằng, cách chúng ta đối xử với nhau đằng sau ống kính máy quay mới là điều quan trọng nhất. Tất cả các cô gái ở đây đều đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi không hề đơn độc vì luôn có nhau bên cạnh để sẻ chia và nâng đỡ. Được đồng hành và giúp đỡ các thí sinh khác là niềm vinh dự, và tôi luôn sẵn lòng cống hiến hết sức mình.

Bên cạnh tiêu chí 4B, tôi còn mang đến một chữ 'B' đặc biệt khác là Bridge - chiếc cầu nối. Tôi mong muốn trở thành cầu nối gắn kết MGI với khán giả toàn cầu nhờ việc thấu hiểu sự đa dạng văn hóa và những giá trị khác biệt.

Việt Nam đã dạy tôi trân trọng tình cảm gia đình, còn phương Tây rèn giũa cho tôi sự độc lập, kiên định và bản lĩnh tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chúng tôi có mặt ở đây không phải chỉ để mong chờ một chiếc vương miện may mắn, mà là để lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia”, Emoura Phạm bày tỏ.

Hoa hậu Emoura Phạm hát nhạc Việt trong vòng phỏng vấn kín tại Miss Grand International.

Một trong những câu hỏi khiến Emoura Phạm suy nghĩ nhiều nhất là: “Nếu không chiến thắng, bạn sẽ lựa chọn ai?”.

Miss Grand Việt Nam 2026 cho biết, đây cũng là câu hỏi khó đối với cô bởi mỗi thí sinh đều sở hữu những điểm mạnh riêng. Thay vì lựa chọn một người cụ thể, cô chia sẻ sự trân trọng dành cho tất cả các cô gái đang cùng mình tranh tài.

Một điểm đáng chú ý khác trong buổi phỏng vấn là khi Emoura Phạm được yêu cầu hát. Thay vì lựa chọn một ca khúc tiếng Anh, cô quyết định hát một sáng tác của Việt Nam.

Người đẹp lý giải rằng đây là cách để thể hiện tình yêu dành cho quê hương, đồng thời muốn giới thiệu một phần văn hóa Việt Nam đến những ai đang có mặt trong căn phòng.

Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn, Emoura cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn sau những áp lực trước đó.

Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm từ nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ trong nước.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đến cô lời chúc trước thềm những chặng thi quan trọng: “Cầu chúc cho chiếc vương miện của MGI 2026 sẽ được cài lên mái tóc và khuôn mặt đẹp thần thái của Emoura Phạm”.

Hoa hậu Emoura Phạm nhận được nhiều sự ủng hộ trong hành trình tham gia Miss Grand International.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Võ Lê Quế Anh, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy hay Á hậu Ngô Bảo Ngọc… lần lượt đăng tải bài viết trên trang cá nhân, hướng dẫn và kêu gọi khán giả dành lượt bình chọn cho Emoura Phạm.

Đặc biệt, dù đang có chuyến công tác tại Mỹ nhưng Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Phan Phương Oanh và Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn tranh thủ quay video để trực tiếp kêu gọi người hâm mộ đồng hành cùng đại diện Việt Nam.

Trong khi đó, Á hậu Võ Đoàn Bảo Hà mang lời kêu gọi bình chọn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trực tiếp tương tác và vận động khán giả cùng tiếp sức cho Emoura Phạm.

Sự đồng hành từ các người đẹp góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông tin bình chọn, tiếp thêm tinh thần cho Emoura Phạm trước những chặng thi quan trọng của Miss Grand International 2026.

Theo lịch trình, phần thi bán kết và trình diễn trang phục dân tộc được tổ chức vào ngày 7/10. Chung kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại Băng Cốc, Thái Lan.