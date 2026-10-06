Hé lộ về loại đầu đạn đặc biệt được Nga dùng để tấn công cầu đường của Ukraine

Trang tin quân sự Defense Express ngày 4/10 đưa tin quân đội Ukraine mới đây đã xác nhận việc Nga sử dụng đầu đạn KRSN (đầu đạn cắt lõm) trên UAV cảm tử Geran-4 để tấn công các cây cầu quan trọng của Kiev.

"KRSN là một loại đầu đạn cắt hình nón, được thiết kế để phá hủy các cột truyền tải điện cao thế và những kết cấu cầu bằng thép. KRSN gồm một đầu đạn chính nặng 40kg cùng bốn mô-đun tấn công bổ sung. Thay vì tạo sức công phá trên diện rộng, loại đầu đạn này tập trung năng lượng từ vụ nổ theo một đường hẹp để cắt xuyên kim loại, khiến nó vô cùng hiệu quả trong việc phá dầm cầu", cố vấn tổng thống Ukraine Serhii Beskrestnov cho biết.

Những hình ảnh gần đây cho thấy các UAV Geran được trang bị thêm ăng-ten dạng dây nhô ra cũng củng cố cho nhận định trên. Đây có thể là các cảm biến tiếp xúc được sử dụng để kích hoạt loại đầu đạn mới của Nga, vốn được thiết kế để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.

Các mảnh vỡ cho thấy UAV Geran-4 của Nga được trang bị đầu đạn KRSN. Ảnh: Defense Express

Geran-4 là UAV cảm tử thế hệ mới của Nga, có tốc độ tối đa lên tới 500 km/h, tầm tấn công 450km. So với các phiên bản cũ, Geran-4 có khung máy bay được cải tiến chắc chắn hơn, đồng thời sử dụng động cơ phản lực nhằm nâng cao độ linh hoạt.

Trong những ngày qua, Nga đã liên tục tấn công các cây cầu huyết mạch của Ukraine, nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của đối thủ. Vào ngày 2/10, các UAV Nga đã tấn công cầu Nam ở Kiev, làm hư hại trụ cầu, lan can, mặt cầu và kết cấu bê tông bảo vệ bao quanh tuyến đường sắt đô thị. Tới ngày 3/10, Nga tiếp tục phóng UAV vào cầu Bắc ở Kiev, khiến giao thông trên cầu theo hướng từ bờ trái sang bờ phải bị gián đoạn.

Trên thực tế, hai cây cầu nối khu vực phía đông và phía tây thủ đô Ukraine và chưa từng bị tấn công trước ngày 1/10. Các nhà quan sát cho rằng điều này cho thấy các cuộc tập kích của Moscow nhằm vào Kiev có thể đang bước sang giai đoạn mới.