Hé lộ vai trò của căn cứ Mỹ đang là tâm điểm điều tra khủng bố ở Anh

Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ tại căn cứ RAF Fairford năm 2019. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ, ngày 27/9, cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người với cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố và các hành vi liên quan đến chất nổ bên ngoài căn cứ RAF Fairford. Ba phương tiện khả nghi đang được khám xét và lực lượng chống khủng bố đang chủ trì cuộc điều tra.

Trong thông báo chính thức, cảnh sát thủ đô London cho biết nhóm người trên bị bắt giữ sau khi đường dây khẩn cấp nhận được cuộc gọi thông báo về ba phương tiện khả nghi đang đi về phía căn cứ không quân nói trên. Các đối tượng được cho là âm mưu dùng chất nổ thực hiện một vụ tấn công.

Theo người phát ngôn chính phủ Anh, Thủ tướng Andy Burnham đã được cập nhật thông tin về vụ việc, đồng thời đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của lực lượng khẩn cấp.

Đơn vị không quân Mỹ đang đóng tại căn cứ này cho biết không có quân nhân nào của đơn vị liên quan đến vụ việc. Hiện họ đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Anh để đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng hai bên cũng như cộng đồng xung quanh.

RAF Fairford, cách London khoảng 160 km về phía Tây, là một trong số các căn cứ tại Anh được Không quân Mỹ sử dụng theo một thỏa thuận có từ những năm 1950. Đây là nơi đặt sở chỉ huy Không đoàn Hỗ trợ tác chiến 501 của Không quân Mỹ và là địa điểm triển khai tiền phương của Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ.

Đường băng dài tại Fairford phù hợp với các máy bay ném bom hạng nặng và căn cứ này từng được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong đó có Chiến tranh vùng Vịnh, cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 và cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran trong năm nay.

Anh không tham gia cuộc chiến tranh với Iran và ban đầu không đồng ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sử dụng các căn cứ tại Anh để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer thông báo đã đồng ý cho Mỹ sử dụng các căn cứ này để thực hiện các hoạt động phòng thủ nhằm vào tên lửa của Iran và các địa điểm phóng tên lửa. Quyết định trên được đưa ra sau khi Iran tấn công các lợi ích của Anh và các đồng minh tại vùng Vịnh.

Các máy bay ném bom B-1 và B-52 của Mỹ đã cất cánh từ Fairford để thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc xung đột với Iran.

Các nhà hoạt động phản đối chiến tranh đã nhiều lần biểu tình bên ngoài hàng rào bao quanh căn cứ Fairford từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Chưa rõ liệu các vụ bắt giữ nói trên có liên quan đến cuộc chiến với Iran hay không. Theo các quan chức an ninh Anh, các lực lượng có liên hệ với Iran đứng sau một loạt vụ phóng hỏa và phá hoại tại Anh và các quốc gia khác, trong đó nhiều vụ nhằm vào cộng đồng Do Thái. Trước đó, các quan chức này cảnh báo Iran có thể mở rộng mục tiêu tại Anh nếu các cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp diễn.

Một số người dân địa phương xác nhận an ninh đã được tăng cường xung quanh RAF Fairford trong những ngày gần đây khi xuất hiện các phương tiện hạng nặng được bố trí chắn tại các cổng ra vào.

Một căn cứ khác của Mỹ là RAF Lakenheath ở miền Đông nước Anh đang được đặt ở mức cảnh báo Charlie. Đây là cấp độ đe dọa cao thứ hai có thể được Bộ Quốc phòng Mỹ áp dụng. Theo các trang thông tin của quân đội Mỹ, cấp độ này được áp dụng khi xảy ra một vụ việc hoặc nhận được thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra hành động khủng bố nhằm vào nhân viên hoặc cơ sở đó.