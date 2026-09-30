Hé lộ triển vọng lợi nhuận ngân hàng quý III khi lãi suất thả nổi, cho vay dài hạn hơn

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi luận của các ngân hàng niêm yết trong danh sách theo dõi tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ trong quý III/2026, chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh.

Nhóm phân tích MBS dự báo, thu nhập lãi thuần của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh dự kiến tăng 22,1% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức tăng 14,1% so với cùng kỳ của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

Diễn biến này được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng duy trì tích cực tại các phân khúc doanh nghiệp, khách hàng FDI, trong khi biên lãi ròng (NIM) của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh cải thiện rõ hơn so với cùng kỳ, nhờ chi phí vốn thấp hơn, lợi thế tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tỷ trọng các khoản vay trung dài hạn chuyển sang lãi suất thả nổi gia tăng.

Bên cạnh đó, chi phí trích lập của nhóm quốc doanh dự kiến giảm đáng kể so với cùng kỳ, cũng hỗ trợ đà tăng của lợi nhuận.

Nguồn: MBS.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, MBS cho rằng, thu nhập lãi thuần tăng trưởng thấp hơn nhóm quốc doanh do áp lực giảm NIM lớn hơn, khi phải gia tăng huy động nhằm đảm bảo thanh khoản, trong khi các mảng cho vay lợi suất cao như khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vẫn chưa phục hồi nhu cầu.

Nhóm phân tích MBS cho rằng, mặt bằng NIM toàn ngành trong quý III/2026 vẫn chịu áp lực từ chi phí vốn neo cao, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tăng trưởng tín dụng nhanh hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào huy động kỳ hạn. Thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng tiếp tục được dẫn dắt chủ yếu đến từ phí dịch vụ và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro.

“Các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng cao và không bị hạn chế vào các hoạt động cho vay bất động sản, được dự báo chịu ít tác động giảm NIM hơn” - MBS nhận định.

Cùng chung nhận định, Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) cho rằng, lợi nhuận dự kiến tiếp tục tăng trưởng tích cực với động lực chính đến từ thu nhập lãi, khi các ngân hàng đẩy nhanh giải ngân tín dụng.

Ở góc nhìn khác, theo VSBC, NIM tiếp đà hồi phục nhờ việc chuyển dịch cơ cấu cho vay sang các kỳ hạn dài và các khoản vay ưu đãi chuyển sang lãi suất thả nổi, đặc biệt các ngân hàng nhóm quốc doanh và nhóm tư nhân lớn tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm được hưởng lợi từ các chính sách mới hỗ trợ thanh khoản.

“Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ổn định. Tuy nhiên tỷ lệ nợ nhóm 2 và tỷ lệ hình thành nợ xấu có xu hướng gia tăng là yếu tố cần lưu ý trong thời gian tới” - nhóm phân tích VCBS đánh giá.

Dự báo về chất lượng tài sản ngành ngân hàng, MBS thì kỳ vọng chất lượng tài sản không suy giảm thêm so với nửa đầu năm. Bởi tín dụng toàn ngành vẫn tăng trưởng khả quan trên nền tảng đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp lớn và FDI.

“Chúng tôi cho rằng áp lực nợ xấu trong quý III/2026 vẫn chủ yếu đến từ nhóm khách hàng vừa và nhỏ và cho vay bán lẻ dưới áp lực lãi suất cao, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần” - MBS đánh giá.

Theo MBS, nhóm ngân hàng có xu hướng cho vay thận trọng, kiểm soát chất lượng tài sản và bộ đệm tốt như Vietcombank, VietinBank, ACB và Techcombank được kỳ vọng có tỷ lệ nợ xấu cuối quý III/2026 đi ngang so với đầu năm.

Trong khi đó một số ngân hàng, trong đó có SACOMBANK vẫn được dự báo sẽ có chất lượng tài sản suy giảm.

Tổng chi phí trích lập của các ngân hàng theo dõi dự kiến tăng 6,7% so với cùng kỳ, trong đó nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh giảm 18,5% so với cùng kỳ, trong khi nhóm tư nhân tăng 28,8% so với cùng kỳ.

“Diễn biến này cho thấy bộ đệm dự phòng và khả năng kiểm soát chi phí tín dụng của nhóm quốc doanh vẫn tốt hơn, trong khi nhóm tư nhân tiếp tục phải duy trì trích lập ở mức cao hơn nhằm xử lý áp lực từ các khoản vay bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và bất động sản. Mức chi phí dự phòng này giảm tốc mạnh so với mức tăng 29% của nửa đầu năm” - MBS nhận định.

MBS cũng đánh giá cao các các ngân hàng như: VietinBank, Techcombank và VPBank, do có một trong những đặc điểm sau: i) hưởng lợi từ thúc đẩy đầu tư công, xuất nhập khẩu hoặc được cấp hạn mức tín dụng cao hơn toàn ngành; ii) chất lượng tài sản duy trì tốt hơn mặt bằng chung, qua đó giảm áp lực chi phí tín dụng; iii) có lợi thế tiền gửi không kỳ hạn (CASA), chi phí vốn thấp hoặc câu chuyện riêng về tái cơ cấu, bán vốn và xử lý tài sản tồn đọng./.