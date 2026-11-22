Trước khi chính thức về chung một nhà vào ngày 21/11, Miley Cyrus và Maxx Morando đã tổ chức buổi tiệc tối thân mật dành cho gia đình và những người thân thiết. Theo Page Six, thực đơn của buổi tiệc được hé lộ thông qua những hình ảnh do Lily-Rose Purcell, con gái riêng của nam diễn viên Dominic Purcell - chồng hiện tại của mẹ Miley Cyrus, đăng tải trên Instagram tối 20/11.

Hình ảnh hé lộ thực đơn tiệc cưới của Miley Cyrus.

Theo đó, cặp đôi chiêu đãi khách mời bằng thực đơn gồm nhiều món ăn tinh tế. Các món khai vị bao gồm cappuccino rượu sherry, khoai tây xếp lớp nướng với bơ nâu, bánh mille-feuille kết hợp lê và phô mai burrata, hạt hồ đào phủ đường cùng sốt giấm hoa oải hương.

Món chính của buổi tiệc là thăn bò filet mignon, ăn kèm rau củ tươi, khoai tây nướng kiểu Pháp Pommes Anna và bánh mì kẹp tôm hùm cỡ nhỏ.

Để khép lại bữa tiệc, khách mời được thưởng thức ba món tráng miệng gồm bánh chocolate nhân caramel nóng chảy, kem brûlée vị hạt phỉ và kem sorbet mâm xôi.

Đáng chú ý, thực đơn được thiết kế riêng với dòng chữ "M + M", tượng trưng cho tên của Miley Cyrus và Maxx Morando, cùng ngày tổ chức buổi tiệc là 20/11/2026. Không gian tiệc được trang trí theo phong cách thanh lịch với khăn trải bàn trắng, những bình hoa tươi, nến nhỏ và bộ đĩa sứ mang họa tiết hoa.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Miley Cyrus và Maxx Morando được bắt gặp nắm tay nhau ra về. Cặp đôi lựa chọn trang phục đen đồng điệu, thay vì những bộ cánh cầu kỳ thường thấy tại các sự kiện giải trí.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Miley Cyrus và Maxx Morando được bắt gặp nắm tay nhau ra về.

Mẹ của Miley Cyrus, bà Tish Cyrus, cùng em gái nữ ca sĩ là Noah Cyrus cũng có mặt để chung vui. Noah Cyrus diện váy lụa jacquard đen mềm mại, trong khi mẹ cô lựa chọn quần jeans kết hợp áo khoác họa tiết da động vật.

Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 11/2021. Tháng 12/2025, Page Six xác nhận thông tin cặp đôi đính hôn sau khi nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc nhẫn vàng đính kim cương tại buổi công chiếu phim Avatar: Fire and Ash ở Los Angeles.

Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 11/2021.

Sau gần 5 năm gắn bó, Miley Cyrus chính thức kết hôn với Maxx Morando tại Palm Springs, California. Hôn lễ diễn ra chỉ hai ngày trước sinh nhật lần thứ 34 của giọng ca Flowers, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc sống của nữ ca sĩ.