Hé lộ thủ đoạn lừa nghìn tỉ đồng của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 17.9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, để tiếp cận người dùng. Sau khi tạo dựng quan hệ, chúng hướng nạn nhân vào các hình thức “làm nhiệm vụ” trực tuyến.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp đấu tranh với đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Nạn nhân được mời thực hiện việc đặt đơn hàng để nhận tiền hoa hồng trên những trang web được tạo dựng giống các sàn thương mại điện tử.

Sau khi nạn nhân tin tưởng và thực hiện nhiều giao dịch, nhóm này tiếp tục đưa ra các yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt tài sản.

Nhận định đường dây có phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án, phối hợp với lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào để đấu tranh.

Ngày 12.9, Ban chuyên án phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tiến hành đột kích, kiểm tra, bắt giữ nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng tại tỉnh Bokeo (Lào).

Trong số này có 64 công dân Việt Nam và 27 người nước ngoài, gồm đối tượng cầm đầu cùng các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường thời điểm kiểm tra

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 65 máy tính, 192 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động phạm tội.

Sau khi bắt giữ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào bàn giao 64 công dân Việt Nam cùng tang vật cho Công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo quy định.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã lừa hàng nghìn nạn nhân tại Việt Nam, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1.500 tỉ đồng.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, hoàn thiện hồ sơ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.