Ngày 25/11, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ khoảng tháng 5/2025 đến tháng 3/2026 tại Công ty TNHH Regency Vacation.

Doanh nghiệp có địa chỉ tại tầng 3, chung cư Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian hoạt động, Công ty TNHH Regency Vacation nhắm đến những khách hàng đang sở hữu hợp đồng hoặc thẻ kỳ nghỉ của các doanh nghiệp khác.

Nhân viên công ty chủ động liên hệ, mời khách hàng đến trụ sở với lời hứa hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ đang sở hữu với mức giá cao.

Tuy nhiên, khi khách hàng đến làm việc, nhân viên công ty yêu cầu họ nộp trước nhiều khoản tiền với các lý do như đặt cọc, tiền bảo đảm, ứng trước tiền thuế hoặc đóng tiền để trở thành thành viên công ty.

Sau khi nhận tiền, số tiền khách hàng đã nộp được hợp thức hóa thành các hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ du lịch do chính Công ty TNHH Regency Vacation cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định những thông tin do Công ty Regency Vacation và nhân viên tư vấn đưa ra đều không có thật.

Cụ thể, doanh nghiệp không sở hữu khu nghỉ dưỡng riêng, không hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng theo các hợp đồng đã ký với khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty cũng không thực hiện bất kỳ công việc nào nhằm triển khai thỏa thuận hỗ trợ khách hàng chuyển nhượng hợp đồng hoặc thẻ kỳ nghỉ đã sở hữu tại các doanh nghiệp khác.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã bị Công ty TNHH Regency Vacation sử dụng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt tài sản liên hệ cơ quan công an trình báo.

Người bị hại có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 0973.650.389 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.