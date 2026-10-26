Hé lộ thủ đoạn giả gái trên mạng của Nguyễn Huy Hoàng SN 2005, để trộm tài sản

Ngày 26/10, Theo Công an TP Hà Nội, Công an phường Phú Diễn đang điều tra vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn giả danh phụ nữ trên mạng xã hội để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo của anh L.P.N. (SN 2007) về việc bị mất chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max, trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005, trú tại TP Hải Phòng) có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội, giả danh phụ nữ để kết bạn và làm quen với anh N. Sau đó, đối tượng hẹn gặp nạn nhân, rủ về một phòng homestay rồi lợi dụng lúc anh N. say rượu để lấy trộm điện thoại.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Hoàng đem bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an phường Phú Diễn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.