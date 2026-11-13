Hé lộ thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone 20 Pro

Dù iPhone Duo và iPhone 18 Pro vừa xuất hiện trên thị trường, những thông tin đầu tiên về thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo đã bắt đầu thu hút sự quan tâm. Tâm điểm là iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max, hai mẫu máy được kỳ vọng mang đến diện mạo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm này.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Apple đang nghiên cứu thiết kế toàn kính, hướng đến việc loại bỏ các chi tiết hiển thị gây gián đoạn trên mặt trước thiết bị. Tuy nhiên, thông tin mới từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Trung Quốc lại cho thấy một kịch bản thận trọng hơn: bộ đôi iPhone 20 Pro có thể vẫn giữ camera selfie dạng đục lỗ, chưa chuyển sang giải pháp đặt camera hoàn toàn bên dưới màn hình.

iPhone 20 Pro có thiết kế thay đổi mạnh mẽ?

Nếu dự đoán này chính xác, màn hình của iPhone 20 Pro vẫn sẽ có một điểm khuyết để bố trí camera trước. Dù vậy, Apple được cho là có thể tạo khác biệt bằng cách sử dụng mặt kính cong tràn về các cạnh, đồng thời bo cong quanh những góc máy. Cách hoàn thiện này có thể giúp thiết bị tạo cảm giác liền lạc hơn, dù chưa đạt đến thiết kế không viền hoàn toàn như những hình dung ban đầu.

Một số tin đồn khác còn đề cập khả năng iPhone 20 Pro và 20 Pro Max được trang bị màn hình lớn hơn so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Như vậy, Apple vẫn có thể điều chỉnh đáng kể tỷ lệ hiển thị và hình dáng tổng thể của sản phẩm, ngay cả khi chưa sẵn sàng loại bỏ camera đục lỗ.

Việc duy trì camera selfie lộ diện có thể liên quan trực tiếp đến những giới hạn của công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Giải pháp này đã được một số hãng smartphone thử nghiệm và thương mại hóa, nhưng chất lượng hình ảnh vẫn là bài toán khó, đặc biệt khi ánh sáng phải đi xuyên qua các lớp điểm ảnh trước khi đến cảm biến.

Apple cũng đã có trải nghiệm với công nghệ này trên iPhone Duo. Camera selfie ẩn dưới màn hình bên trong giúp bề mặt hiển thị gọn gàng hơn, phù hợp với đặc điểm của một thiết bị màn hình gập. Tuy nhiên, trong bài đánh giá iPhone Duo, cây bút Victor cho rằng chất lượng ảnh từ cảm biến 4MP bên trong chưa thể so sánh với camera selfie trên màn hình ngoài. Điều này khiến khả năng chụp ảnh của camera bên trong bị hạn chế, dù vị trí bố trí có ưu điểm về mặt thẩm mỹ.

Với iPhone Duo, sự đánh đổi nói trên có thể chấp nhận được do người dùng không nhất thiết phải thường xuyên sử dụng camera selfie trên màn hình lớn. Nhưng đối với iPhone 20 Pro, yêu cầu sẽ cao hơn. Đây là dòng điện thoại dạng thanh, không có màn hình phụ để thay thế camera trước. Vì vậy, camera selfie phải đáp ứng tốt cả nhu cầu chụp ảnh lẫn gọi video, thay vì chỉ đóng vai trò hoàn thiện thiết kế.

Nếu đưa cảm biến xuống dưới tấm nền khiến ảnh chụp suy giảm đáng kể, Apple có thể phải cân nhắc giữa vẻ ngoài liền mạch và trải nghiệm sử dụng thực tế. Với một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, việc giữ lại camera đục lỗ để đảm bảo chất lượng hình ảnh có thể là phương án phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, các thông tin trên vẫn dừng ở mức rò rỉ và chưa phản ánh thiết kế cuối cùng của sản phẩm. iPhone 20 Pro dự kiến còn nhiều tháng nữa mới ra mắt, do đó Apple vẫn có thời gian thử nghiệm linh kiện, điều chỉnh cấu trúc màn hình và hoàn thiện phương án bố trí camera. Những thay đổi đáng kể vẫn có thể xuất hiện trước khi thiết bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Dù vậy, kỳ vọng dành cho iPhone 20 Pro không chỉ nằm ở cấu hình hay kích thước màn hình. Với ý nghĩa đánh dấu cột mốc 20 năm của dòng iPhone, người dùng có cơ sở mong đợi một thiết kế mang tính biểu tượng. Nếu cuối cùng Apple chỉ tinh chỉnh phần khuyết màn hình và các đường nét bên ngoài, sản phẩm có thể vẫn tạo được khác biệt, nhưng khó đạt đến mức đột phá như những tin đồn về một chiếc iPhone toàn kính từng gợi mở.