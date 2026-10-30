Hé lộ thông điệp Tổng thống Ukraine gửi tới người đồng cấp Nga, đã sẵn sàng 'nói chuyện' trực tiếp về lãnh thổ

Hé lộ thông điệp mà Tổng thống Ukraine gửi tới người đồng cấp Nga, đã sẵn sàng 'nói chuyện' trực tiếp về lãnh thổ. (Nguồn: Facebook)

Theo tờ báo The New Voice of Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã đưa ra thông tin trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Helsingin Sanomat của Phần Lan ngày 29/10.

Theo ông Sybiha, cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre với Tổng thống Putin đã được phối hợp trước với Kiev. Hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia Bắc Âu đã truyền đạt thông điệp của Tổng thống Zelensky cho ông chủ Điện Kremlin. Các nội dung chính được trao đổi là khả năng ngừng bắn và thu xếp cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Ukraine và Nga.

“Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc xung đột này và cần tận dụng mọi kênh để đẩy nhanh nỗ lực hòa bình. Cuộc điện đàm cần được nhìn nhận trong bối cảnh đó”, ông Sybiha nói.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin có thể tạo động lực mới cho tiến trình đàm phán. “Chúng tôi mong muốn cuộc gặp này và đã sẵn sàng. Có lẽ chỉ cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin mới có thể tạo thêm nội dung thực chất cho các cuộc đàm phán. Tổng thống Zelensky sẵn sàng thảo luận những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ”, ông nhấn mạnh.

Ông Sybiha cho rằng, đề xuất của Điện Kremlin về việc ông Zelensky tới Moscow đàm phán không nên được xem là nghiêm túc. Theo ông, địa điểm gặp mặt không phải vấn đề quan trọng, miễn là cuộc gặp không diễn ra tại Nga hoặc Belarus.

Trước đó, ngày 27/10, Tổng thống Stubb và Thủ tướng Støre đã điện đàm với Tổng thống Putin từ Helsinki nhằm trao đổi về các nỗ lực ngoại giao chấm dứt xung đột Ukraine. Theo ông Sybiha, hai nhà lãnh đạo châu Âu chủ động đề xuất cuộc điện đàm và đã phối hợp với Kiev trước khi tiến hành.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan trước đó cho biết, mục đích cuộc điện đàm là chuyển trực tiếp tới ông Putin lập trường của Ukraine về các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2025, ông Putin có liên lạc trực tiếp với các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ Kiev. Khi đó, nhà lãnh đạo Nga đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Sau cuộc điện đàm ngày 27/10, Thủ tướng Støre cho biết ông Putin phần lớn lặp lại những lập trường quen thuộc về cuộc xung đột và giữa các bên vẫn còn những khác biệt lớn.

Liên quan hỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky vì mục đích nhân đạo, vào ngày 29/10, Nga và Ukraine thông báo đã hoàn tất rà phá bom mìn trên các tuyến đường dẫn vào thị trấn Oleshky thuộc tỉnh Kherson, mở đường cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc người dân rời khỏi khu vực.

Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết, các đoàn xe chở hàng cứu trợ đã sẵn sàng tiến vào thị trấn. Người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực có thể bắt đầu di chuyển từ 14h ngày 29/10, với các biện pháp an ninh được triển khai. Phía Nga dự kiến bắt đầu phân phát hàng cứu trợ sau 14h30 cùng ngày.

Theo phía Nga, hàng chục tấn hàng cứu trợ đã được chuyển đến Oleshky, gồm thực phẩm như bột mì, ngũ cốc, đường, thịt và cá đóng hộp, dầu thực vật; các sản phẩm vệ sinh, nhiên liệu cho máy phát điện và thuốc men, trong đó có kháng sinh và insulin.

Về phía Ukraine, Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Dmytro Lubinets cũng xác nhận việc rà phá bom mìn trên các tuyến đường phục vụ hoạt động nhân đạo tại Oleshky đã hoàn tất. Bà Lantratova cho biết đang phối hợp các bước tiếp theo với ông Lubinets và đại diện Mỹ. Các nhà báo cũng có mặt tại hiện trường để đưa tin và tiếp xúc trực tiếp với người dân.