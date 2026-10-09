Hé lộ thời điểm bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến xa tại loại World Cup 2030.

Theo truyền thông Thái Lan, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 15/12/2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng, giúp các đội tuyển xác định đối thủ trong hành trình cạnh tranh tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thông tin được báo Thairath đăng tải ngày 8/10, đội tuyển Việt Nam có khả năng nằm ở nhóm hạt giống số 2, dựa trên thứ hạng FIFA. Nhóm này được dự báo có sự góp mặt của Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 được dự đoán quy tụ nhiều đội tuyển hàng đầu châu lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, tuyển Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ cùng nhóm hạt giống, nhưng vẫn có nguy cơ chạm trán những đội bóng mạnh ngay từ vòng bảng. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia đều là những thử thách lớn đối với tham vọng tiến sâu của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo phương án được truyền thông Thái Lan đề cập, vòng loại thứ hai khu vực châu Á dự kiến có 36 đội tuyển, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba.

Lịch thi đấu dự kiến kéo dài từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028. Bên cạnh một đối thủ thuộc nhóm hạt giống số 1, tuyển Việt Nam cũng có thể đối đầu các đại diện Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia hoặc Singapore, tùy thuộc vào khả năng giành quyền tham dự và kết quả phân nhóm hạt giống của các đội.

Những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển trong khu vực hứa hẹn mang đến sự cạnh tranh quyết liệt, trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều chuyển biến đáng chú ý. Tuy nhiên, ngày bốc thăm, thể thức thi đấu và các nhóm hạt giống nêu trên hiện vẫn cần được AFC xác nhận chính thức.