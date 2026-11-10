Hé lộ thiết kế 'siêu' tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng đón đường sắt tốc độ cao

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan tham gia góp ý đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Theo bản đề xuất, dự án tọa lạc tại xã Ngọc Hồi, có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 267 ha, được định hướng thiết kế để đáp ứng quy mô dân số dự kiến lên tới 56.720 người.

Cùng với 5 tuyến metro, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được tích hợp đồng bộ tại không gian siêu tổ hợp ga Ngọc Hồi. - Ảnh phối cảnh minh hoạ không gian.

Về mặt tổ chức không gian, toàn bộ siêu tổ hợp được chia thành hai phân khu chức năng cốt lõi. Trong đó, khu ga đường sắt đầu mối chiếm 152,2 ha và khu đô thị phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) rộng 114,9 ha. Trọng tâm của đồ án là hình thành một đầu mối vận tải đa phương thức quy mô lớn nhất cửa ngõ phía Nam, tích hợp đồng bộ 3 loại hình: đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị.

Đáng chú ý, đồ án đề xuất kết nối trực tiếp 5 tuyến metro huyết mạch của Thủ đô (gồm tuyến số 1, 3, 6, 12 và 13) vào tổ hợp.

Theo phương án kiến trúc minh họa, khu vực ga chính dự kiến được xây dựng với cấu trúc 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Việc phân tầng chức năng được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn khai thác và thuận tiện trung chuyển.

Cụ thể, tầng hầm là không gian bố trí các nhà ga metro cùng hệ thống đường đỗ, đường dồn tàu, đường tránh và thiết bị rửa toa xe. Mặt đất được giải tỏa thành hành lang công cộng, kết nối thông suốt hai quảng trường phía Đông và phía Tây. Đối với không gian nổi, tầng thứ nhất dành trọn cho các dịch vụ hành khách. Tầng thứ hai là nơi bố trí hệ thống ke ga phục vụ riêng cho đường sắt quốc gia và đường sắt tốc độ cao. Các tầng trên cùng được sử dụng làm khu vực hành chính, dịch vụ và đào tạo nghiệp vụ.

Tại phân khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khoảng 109 ha), mật độ xây dựng được khống chế tối đa 60%. Đồ án dành gần 15 ha cho cây xanh cảnh quan và 11 ha làm bãi đỗ xe. Đối với phân khu đô thị TOD (114,9 ha), thành phố dự kiến bố trí 43 ha đất chung cư với chiều cao công trình tối đa 35 tầng, kết hợp 10 ha đất giáo dục, y tế, thể thao. Tổ hợp này sẽ gắn kết chặt chẽ với Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội nhằm phục vụ đồng bộ cư dân và người tham dự các sự kiện lớn.

Để giải quyết bài toán gom và thoát dòng phương tiện, tổ hợp ga Ngọc Hồi được định hướng kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1, tuyến Vành đai 3,5 (mặt cắt ngang rộng 80m), tuyến đường chính đô thị phía nam (rộng 54m), Vành đai 4 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đồ án cũng quy hoạch mạng lưới đường nội bộ rộng từ 19 đến 40m và hệ thống không gian ngầm dùng chung.

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, đến năm 2050, lượng khách đường sắt tốc độ cao qua ga sẽ đạt mức 62 triệu lượt/năm; đường sắt quốc gia đạt 19,4 triệu lượt/năm. Riêng 5 tuyến đường sắt đô thị có khả năng phục vụ khoảng 247.500 lượt khách mỗi ngày.

Về lộ trình thực hiện, UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục giao, cho thuê đất. Việc đầu tư, quản lý và kinh doanh hạ tầng sẽ do các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án đảm nhận. Thách thức lớn nhất hiện nay của dự án là công tác xử lý nền đất yếu và tiêu thoát nước, do khu vực nghiên cứu đang có tới 40% diện tích là đất nông nghiệp và 27% ao hồ, đầm lầy.