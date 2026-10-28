Hé lộ tai nghe móc tai thể thao đầu tiên của Samsung

Thiết bị mang tên mã Galaxy T1 đã chính thức vượt qua khâu kiểm duyệt của Cơ quan Nghiên cứu Phát thanh Hàn Quốc, sau khi từng được ghi nhận tại cơ quan chứng nhận Trung Quốc.

Trước đây, mẫu phụ kiện này từng được đồn đoán dưới cái tên Galaxy Buds Canal 5. Hiện tại, nó có tên mã chính thức là Galaxy T1.

Tai nghe móc tai thể thao đầu tiên của Samsung ban đầu xuất hiện với tên Galaxy Buds Canal 5.

Dù Galaxy T1 hiện tại mới chỉ là tên mã thử nghiệm nội bộ, những động thái pháp lý dồn dập cho thấy Samsung đã sẵn sàng đưa sản phẩm vào kế hoạch thương mại hóa.

Thiết kế móc vành tai cho người mê vận động

Điểm đắt giá nhất trên mẫu tai nghe này nằm ở cấu trúc móc vành vòng qua tai. Thiết kế này giải quyết triệt để nỗi lo rớt tai nghe khi chạy bộ, tập gym hay tham gia các bài tập cường độ cao.

Khác với phong cách kẹp tai thời trang trên chiếc Galaxy Buds On vừa ra mắt, Galaxy T1 định vị thẳng vào công năng bám chắc, mở ra thêm lựa chọn thiết thực cho những ai tìm kiếm một mẫu tai nghe thể thao thực thụ từ Samsung.

Galaxy T1 sở hữu thiết kế móc vành tai chắc chắn, phù hợp với các hoạt động cường độ cao.

Người dùng có thể tùy biến thao tác chạm giữ để chỉnh nhanh âm lượng, từ chối cuộc gọi, chuyển chế độ chống ồn chủ động (ANC) hay gọi trợ lý ảo Gemini và Bixby trong lúc đang tập luyện dở tay.

Đáng chú ý, tính năng Earbud Fit Test cũng xuất hiện trong phần mềm, giúp kiểm tra độ khít của nút tai vào ống tai.

Đối với dân thể thao, độ vừa vặn chuẩn xác không chỉ giúp tối ưu hóa chất lượng âm trầm mà còn giữ cho tai nghe cố định vững vàng, tránh xộc xệch khi liên tục vận động mạnh. Ngoài ra, phần mềm còn hé lộ các tùy chọn tối ưu chất âm, dù danh sách cụ thể về codec độ phân giải cao vẫn còn là ẩn số.

Về thời lượng năng lượng, nguồn tin rò rỉ mỗi bên tai Galaxy T1 có thể trang bị viên pin 63 mAh, đi kèm hộp sạc dung lượng 595 mAh. Mức dung lượng này đủ để cung cấp nhiều chu kỳ sạc lại trong tuần.

Tuy nhiên, thời gian phát nhạc thực tế sẽ còn phụ thuộc vào mức âm lượng, chuẩn chống ồn và các thuật toán nâng cấp âm thanh khi kích hoạt. Hiện Samsung vẫn giữ kín tiêu chuẩn kháng nước/mồ hôi, một yếu tố sống còn đối với một sản phẩm cộp mác thể thao.

Một số nguồn tin dự đoán Galaxy T1 có thể được giới thiệu vào đầu năm 2027, khả năng cao sẽ ra mắt cùng lúc với flagship Galaxy S27 series. Dù vậy, Samsung chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian chính thức nào về ngày mở bán lẫn mức giá niêm yết.

Samsung bổ sung kiểu dáng móc vành tai là nước đi trực tiếp cạnh tranh với các dòng tai nghe thể thao chuyên dụng từ Beats hay Shokz.

Độ bám vành tai, thao tác cảm ứng linh hoạt và hệ sinh thái Galaxy sẽ là điểm cộng lớn lần này. Yếu tố quyết định còn lại sẽ nằm ở khả năng kháng mồ hôi và một mức giá đủ hấp dẫn.

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