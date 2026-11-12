Hé lộ sân khấu Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám: Hit của buitruonglinh xuất hiện

Năm 2026 đánh dấu tròn 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5 đến 15/11, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam" sẽ được tổ chức vào ngày 13/11. Tối 11/11, lễ tổng duyệt của chương trình đã diễn ra, tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về sân khấu cũng như các tiết mục sẽ có trong chương trình.

Tổng duyệt nghi thức "Khai văn", chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam".

Với chủ đề "Tinh hoa đạo học", lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp sáng tạo thực hiện được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn Quốc học, nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần đã hun đúc và làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Từ dấu mốc lịch sử năm 1076 với việc thành lập Quốc Tử Giám đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, chương trình khắc họa chiều sâu và sức sống của đạo học trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Qua đó, khẳng định vai trò của đạo học trong việc bồi đắp tri thức, hun đúc nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và hình thành những thế hệ con người có trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm với đất nước và dân tộc.

Tổng duyệt tiết mục "Tinh hoa đạo học".

Buổi tổng duyệt đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về không gian sân khấu đầy tính nghệ thuật. Trong không gian linh thiêng, cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các sân khấu được dàn dựng công phu kết hợp với hiệu ứng thị giác đến từ công nghệ 3D Mapping.

Trước đó, tại họp báo, ban tổ chức tiết lộ các phần trình diễn tại lễ kỷ niệm sẽ kết hợp yếu tố thực cảnh, hoạt cảnh, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), hệ thống LED lưới, pháo hoa nghệ thuật. Tổng đạo diễn - ông Phạm Hoàng Giang nhấn mạnh, công nghệ chỉ là yếu tố phụ trợ, tôn lên giá trị cốt lõi của chương trình mà không phá vỡ kiến trúc cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hò Vươn Mình (DTAP), Thư pháp (Nguyễn Duy Hùng), Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (buitruonglinh)... là những bài hát được sử dụng trong sân khấu nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam".

Tổng duyệt sân khấu "Hò vươn mình".

Tổng duyệt sân khấu "Hà Nội đất học - đất linh".

Tổng duyệt tiết mục "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời".

Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại lễ kỷ niệm gọi tên: Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus... cùng các đơn vị biểu diễn gồm Nhà hát Chèo Hà Nội, Đoàn Múa HT, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, Câu lạc bộ StarLab và học sinh, sinh viên Hà Nội.

Qua những hình tổng duyệt được tiết lộ, lễ kỷ niệm 950 Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam hứa hẹn sẽ đem đến dấu ấn văn hóa đầy, lan tỏa niềm tự hào về tinh hoa đạo học, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ kế thừa, phát huy hành trình học tập, sáng tạo, cống hiến cho đất nước.