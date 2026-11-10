Hé lộ sân khấu đặc biệt của đêm hội 'Muôn sắc Việt Nam' tại Mỹ Đình

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành không gian trình diễn đa điểm. Ảnh BTC

Theo phương án thiết kế, hình tượng trống đồng được đặt ở vị trí trung tâm, kết nối với hệ thống màn hình lớn, sân khấu mở rộng và sàn diễn hình tròn vươn vào khu vực khán giả.

Các biểu tượng văn hóa quen thuộc như trống đồng, chim Lạc được tái hiện thông qua ánh sáng, hình ảnh, chuyển động và công nghệ trình diễn.

Không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dự kiến trở thành sân khấu đa điểm, nơi âm nhạc, múa, hình ảnh và ánh sáng được kết hợp nhằm tạo nên những đại cảnh mang màu sắc sử thi, đồng thời truyền tải câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách tiếp cận hiện đại.

Sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc sẽ là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ thắp sáng bầu trời Mỹ Đình. Ảnh BTC

Một trong những điểm nhấn của chương trình là đại cảnh kết thúc mang tên “Việt Nam bừng sáng năm châu”, dự kiến quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng biểu diễn. Khán giả cũng được mời hòa nhịp cùng các tiết mục, tạo nên không khí kết nối giữa sân khấu và khán đài.

Đặc biệt, ngay sau chương trình nghệ thuật sẽ là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời khu vực Mỹ Đình.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” mang chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 120 phút tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 50.000 khán giả.

Theo kế hoạch, Hà Nội dành tặng 38.000 vé để phục vụ người dân tham dự, trong đó có 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường và 7.000 vé được phân phối qua các nền tảng trực tuyến.