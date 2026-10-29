Hé lộ sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh Vọng

Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng trở thành công trường thi công sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhìn từ trên cao, khu vực sân khấu và các dãy khán đài đã dần định hình trên mặt bằng rộng.

Việc thi công sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu từ ngày 26/10. Tại khu vực sân khấu, hệ giàn giáo được lắp dựng thành nhiều lớp, với các khối cao thấp khác nhau. Những cấu kiện tiếp tục được tập kết để phục vụ quá trình lắp đặt.

Nhìn toàn cảnh, các dãy khán đài được bố trí ở ba phía, hướng về khu vực biểu diễn. Phần khung khán đài và các hàng ghế bậc thang đang thành hình. Khoảng sân ở giữa vẫn được dành cho việc tập kết vật tư, thiết bị phục vụ thi công.

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 do Trần Tú làm tổng đạo diễn, Vũ Hồng Thắng và Linh Dak đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu.

Các thanh giàn giáo được xếp dọc khu vực thi công. Công nhân vận chuyển đến vị trí lắp dựng. Phía sau là hệ khung đã được dựng cao, tạo nên những hình dáng đầu tiên của sân khấu chung kết.

Khu vực khán đài được ghép thành nhiều tầng bậc, hướng về không gian biểu diễn. Các tấm ván được đặt trên hệ khung kim loại, tạo mặt sàn cho từng dãy. Xung quanh khán đài, một số đoạn lan can đã được lắp đặt.

Nữ công nhân chuyển từng tấm ván để ghép sàn khán đài. Những dãy bậc dần thành hình trên hệ khung kim loại, trong khi vật tư vẫn được tập kết xung quanh để phục vụ thi công.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, tổng đạo diễn Trần Tú cho biết theo ý tưởng thiết kế, sân khấu mang tên Dệt miền thanh xuân, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và nghệ thuật dệt lụa truyền thống. Hình tượng lụa được thể hiện qua những đường cong mềm, các lớp kiến trúc đan cài, mở rộng từ khu vực trung tâm sang hai phía.

Một điểm nhấn trong thiết kế là hệ cánh cửa cách điệu từ những chiếc lá xếp vào nhau. Khi hoàn thiện, các chi tiết này sẽ kết hợp với cấu trúc nhiều lớp để tạo chiều sâu cho không gian biểu diễn. Hiện nay sân khấu trong giai đoạn lắp dựng phần khung.

Tại khu vực giàn giáo, nhóm công nhân phía dưới phối hợp với những người làm việc trên cao. Các thanh ngang, cột đứng lần lượt được đưa vào vị trí. Hệ khung tiếp tục được nối cao bên cạnh phần mái che đã dựng.

Công nhân đeo đai bảo hộ khi thao tác trên giàn giáo. Đặt tại Quảng trường Danh Vọng, sân khấu được hình dung như một dải lụa Việt đang vươn trong gió. Những đường cong và cấu trúc mở là ngôn ngữ tạo hình chủ đạo, kết nối các phần kiến trúc thành một tổng thể.

Bên cạnh tạo hình, thiết kế gửi gắm câu chuyện về sự trưởng thành của 25 thí sinh. Hình tượng bước qua cánh cửa tượng trưng cho việc mở ra một chặng đường mới, với những cơ hội và trách nhiệm mới sau hành trình Hoa hậu Việt Nam.

Không gian đêm chung kết từng bước hình thành tại Quảng trường Danh Vọng. Đây sẽ là nơi 25 thí sinh thể hiện kết quả rèn luyện để tìm ra chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 vào ngày 7/11.