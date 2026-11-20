Hình tượng trống đồng được đặt ở vị trí trung tâm sân khấu, trở thành điểm nhấn xuyên suốt trong tổng thể dàn dựng, gợi nhắc chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Sân khấu được mở rộng với hệ thống màn hình lớn, kết hợp các cấu trúc trình diễn hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật có chiều sâu và sức lan tỏa.

Sàn diễn tròn vươn vào khu vực khán giả, mở rộng không gian biểu diễn, tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ và người xem trong những màn trình diễn quy mô lớn.

Hệ thống màn hình LED kích thước lớn được bố trí đồng bộ, phục vụ việc tái hiện những hình ảnh, câu chuyện và biểu tượng văn hóa Việt Nam qua các tiết mục nghệ thuật.

Hệ thống ánh sáng hiện đại được tích hợp vào tổng thể sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác, góp phần làm nổi bật các lớp không gian và chuyển động trong chương trình.

Không gian trình diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được định hướng trở thành đại cảnh nghệ thuật, nơi âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động cùng kể câu chuyện về Việt Nam.

Công nghệ sân khấu hiện đại được kỳ vọng tạo nên những màn trình diễn giàu cảm xúc, đưa các biểu tượng văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Công tác lắp đặt, chuẩn bị gấp rút hoàn tất để sẵn sàng cho ngày sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính thức diễn ra.

Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả, chương trình được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn trở thành một đêm hội nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24-11 với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” là điểm nhấn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hướng tới tôn vinh bản sắc, sức sống và sự lan tỏa của văn hóa Việt Nam.