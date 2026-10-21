Hé lộ quy hoạch 6 tuyến đường sắt mới tại Hà Nội, tốc độ cao nhất 350km/h

Thông tin từ Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng đang thẩm định, xem xét phê duyệt Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội.

Theo đó, dự thảo quy hoạch đề xuất quy hoạch chi tiết 11 tuyến đường sắt quốc gia; 39 ga đường sắt gồm 4 ga đầu mối và 35 ga trung gian, kỹ thuật; tổ hợp công nghiệp; các nút giao đường sắt với đường sắt, đường bộ với đường sắt.

Dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật 6 tuyến xây mới qua địa bàn thành phố. (Ảnh minh họa: AI).

Trong đó, 5 tuyến đường sắt hiện có tổng chiều dài trong phạm vi nghiên cứu khoảng 179km: Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tuyến đường sắt xây mới, gồm 6 tuyến, tổng chiều dài trong phạm vi nghiên cứu khoảng 298km: Vành đai phía Đông (Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn); Vành đai phía Tây (Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi, Thường Tín); tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; Hà Nội - Đồng Đăng.

Tại dự thảo quy hoạch cũng đã đề xuất tiêu chuẩn kĩ thuật các tuyến. Theo đó, đối với đường sắt hiện có sẽ nâng cấp cải tạo để duy trì khai thác an toàn.

Đối với các tuyến đường sắt xây dựng mới, về khổ đường, cả 6 tuyến đều là đường đôi, khổ 1.435mm.

Về cấp đường, hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Hà Nội - Quảng Ninh là cấp đặc biệt; hai tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng là cấp 1; hai tuyến vành đai phía Đông và vành đai phía Tây là cấp 3.

Tốc độ thiết kế Vmax đối với tuyến tốc độ cao Bắc - Nam là 350km/h, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh bằng hoặc trên 200km/h, hai tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng 160km/h, hai tuyến Vành đai phía Đông và Vành đai phía Tây 120km/h.

Tải trọng trục tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là 17 tấn/trục; 5 tuyến còn lại là 22,5 tấn/trục.

Về thông tin, các tuyến đều áp dụng Hệ thống mạng cáp quang chuẩn Gigabit Ethernet (GbE); thông tin vô tuyến; Tổng đài IP.

Về tín hiệu, hai tuyến tốc độ cao Bắc - Nam và Hà Nội - Quảng Ninh áp dụng liên khóa điện tử, đóng đường phân khu di động (Moving Block) trên nền tảng tín hiệu sóng vô tuyến; Tín hiệu buồng lái; Điều khiển tập trung (CTC). Bốn tuyến còn lại áp dụng hệ thống liên khóa điện tử; Đóng đường tự động 1 phân khu; Ga tín hiệu đèn màu, điều khiển tập trung, ATP, ATS, ATO.

Về sức kéo, cả 6 tuyến mới đều sử dụng sức kéo điện (điện khí hóa): hệ thống điện xoay chiều AC25kV 50Hz.

Việc đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật cho 6 tuyến đường sắt xây mới là cơ sở định hướng đầu tư, phát triển mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận tải và kết nối liên vùng.