Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam, 4 nhà đầu tư được đề xuất

Tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 Bộ để làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền đầu tư dự án.

Dự án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua (Ảnh: Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn).

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi, sơ bộ đề xuất của một số nhà đầu tư (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN; Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường), Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo phương thức PPP.

"Quá trình triển khai, trường hợp xuất hiện các yếu tố vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền xem xét, xin ý kiến chỉ đạo", văn bản nêu rõ.

Trước đó, phản hồi ý kiến của các Bộ chuyên ngành, Bộ Xây dựng cũng đã tường minh nhiều vấn đề liên quan đến công tác đầu tư dự án.

Cụ thể, đối với đề nghị chuẩn xác lại thông tin hiện trạng các đoạn tuyến đã hoàn thành nhưng vẫn còn nhu cầu vốn năm 2027, Bộ Xây dựng cho biết, toàn bộ 23 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính cao tốc, đưa vào khai thác chậm nhất vào tháng 12/2025.

Tại thời điểm này, phương tiện có thể lưu thông trên tuyến cao tốc này từ Bắc vào Nam, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội, rút ngắn thời gian đi lại, hạ giá thành logistics, mở rộng không gian phát triển mới cho các địa phương.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, nhu cầu vốn năm 2027 để thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, một số đoạn đường gom, công tác quyết toán. Các hạng mục công việc này cơ bản không ảnh hưởng đến việc khai thác trên tuyến chính cao tốc.

Đối với đề nghị rà soát, làm rõ sự cần thiết mở rộng đối với các chưa kết thúc bảo hành, bảo đảm tránh lãng phí nguồn lực mới đầu tư, theo Bộ Xây dựng, các dự án thành phần giai đoạn 2017 - 2020 có thời hạn bảo hành đến tháng 6/2026. Các dự án thành phần giai đoạn 2021 - 2025 có thời gian bảo hành đến tháng 12/2027.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, thời điểm thi công mở rộng dự kiến thực hiện sau khi hết thời hạn bảo hành đối với các đoạn tuyến giai đoạn 2021 - 2025. Quá trình nghiên cứu, đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo, làm rõ các nội dung liên quan nêu trên.

Bộ Xây dựng đồng thời khẳng định, việc đầu tư mở rộng đường cao tốc hiện hữu theo phương thức PPP là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về đường bộ, đối tác công tư và quản lý sử dụng tài sản công.

Theo phương án gần nhất được Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ (10/2026), tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TP.HCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km. Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng. Bộ Xây dựng dự kiến chia 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thành 3 dự án độc lập. Ba đoạn tuyến này có tổng chiều chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng. Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm. Đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây, chiều dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm.