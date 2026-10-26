Hé lộ phương án đầu tư mái che tại phố đi bộ khu phố Tây ở Huế

Phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu, còn gọi là phố đi bộ khu phố Tây (phường Thuận Hóa, TP Huế) hoạt động từ năm 2017, trở thành điểm vui chơi, giải trí và ẩm thực về đêm thu hút đông đảo người dân, du khách.

Khu phố sôi động nhất vào dịp cuối tuần, thường hoạt động từ khoảng 18h đến 2h sáng hôm sau vào tối thứ 6 và thứ 7. Tuy nhiên, vào những thời điểm mưa nhiều, hoạt động tại tuyến phố đi bộ bị ảnh hưởng, đặt ra yêu cầu hoàn thiện hạ tầng để khai thác hiệu quả hơn không gian.

Tuyến phố đi bộ khu phố Tây. Ảnh: PV.

Đề xuất đầu tư mái che

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, địa phương vừa đề xuất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ khu phố Tây. Phương án dự kiến triển khai đồng bộ với chỉnh trang vỉa hè, kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước với vận động doanh nghiệp, hộ dân tham gia.

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 39 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng mới. Hạng mục chính là làm mới mái che trên vỉa hè rộng 2,5m dọc các tuyến đường Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu và một đoạn đường Nguyễn Công Trứ, kết nối ra đường đi bộ sát sông Như Ý, với tổng chiều dài khoảng 1.920m.

UBND phường Thuận Hóa đề xuất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ khu phố Tây. Ảnh: Phường Thuận Hóa cung cấp.

Mái che được thiết kế với móng bê tông cốt thép, trụ thép ống, kèo thép hình và mái kính cường lực, kết hợp hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật. Các cấu kiện sắt thép được sơn tĩnh điện theo màu sắc thiết kế, gia công tại nhà máy trước khi vận chuyển đến công trình lắp dựng.

Đối với đoạn giao Chu Văn An - Võ Thị Sáu, dự án có hạng mục mái che quy mô khoảng 730m² đã được HĐND phường Phú Hội cũ (nay thuộc phường Thuận Hóa) phê duyệt, sử dụng kết cấu thép và mái kính cường lực kết hợp chiếu sáng nghệ thuật.

Ngoài ra, phương án còn làm mới mái che tại đầu đường Võ Thị Sáu, diện tích khoảng 300m², làm điểm đón cho toàn dự án.

Vỉa hè các tuyến đường thuộc khu phố đi bộ được đề xuất làm mái che. Ảnh: Phường Thuận Hóa cung cấp.

Theo phương án, dự án cũng dự kiến xây dựng 5 cổng chào tại đầu các tuyến Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu giao Nguyễn Công Trứ và lối vào các khách sạn, với chiều rộng từ 12-18m tùy vị trí. Cùng với đó là trồng cây xanh leo tại chân cột, bố trí hệ thống chiếu sáng trang trí và khoảng 20 bộ camera nhận diện khuôn mặt, kết nối với máy chủ Trung tâm thông tin của thành phố.

Kỳ vọng khai thác hiệu quả phố đi bộ trong mùa mưa

Ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, dự án mái che tuyến phố đi bộ khu phố Tây là công trình nhằm phát huy giá trị và góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh hạ tầng chiếu sáng mỹ thuật cảnh quan đô thị, đồng thời tạo nền tảng để thành phố thu hút hoặc tổ chức các chương trình, sự kiện quy mô nhỏ và vừa tại khu vực này.

Việc đầu tư mái che được kỳ vọng giúp khắc phục những bất lợi do thời tiết, phát huy hiệu quả thương mại, dịch vụ và du lịch của tuyến phố. Ảnh: PV.

Theo ông Hạnh, Huế có điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, mùa mưa kéo dài, đôi khi nhiều tháng, gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh thương mại và du lịch. Trong khi đó, định hướng lâu dài là mở rộng khung giờ hoạt động của phố đi bộ khu phố Tây, có thể kéo dài cả tuần và tăng thời gian hoạt động về đêm khuya.

"Vì vậy, việc đầu tư mái che được kỳ vọng giúp khắc phục những bất lợi do thời tiết, phát huy hiệu quả thương mại, dịch vụ và du lịch của tuyến phố", ông Hạnh nói.

Trước đó, tại buổi làm việc nghe báo cáo một số đề xuất đầu tư trên địa bàn phường Thuận Hóa, đối với phố đi bộ khu phố Tây, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu nghiên cứu đầu tư mái che đồng bộ với chỉnh trang vỉa hè và mặt tiền các công trình.

Ngoài ra, thiết kế cần có điểm nhấn, bảo đảm tầm nhìn, hài hòa với cảnh quan; lựa chọn vật liệu, màu sắc phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài trong điều kiện thời tiết của Huế.

Hình ảnh phối cảnh các hạng mục theo phương án đề xuất. Ảnh: Phường Thuận Hóa cung cấp.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu phường cần tổ chức công bố, giới thiệu phương án để người dân, nhất là các hộ kinh doanh, nắm rõ và cùng tham gia. Việc triển khai phải có lộ trình cụ thể, xác định thời điểm thực hiện, hoàn thành từng hạng mục, vận động các hộ dân chỉnh trang phần công trình của mình tương ứng với tiến độ đầu tư.

"Phường phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu phần đầu tư từ ngân sách và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa. Chủ động mời doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ các hạng mục phù hợp, góp phần giảm nguồn lực ngân sách phải bố trí", ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.