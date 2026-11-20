Theo Page Six, mới đây, Edward, Dominic, Marie-Nicole và Aldo Cascio đệ đơn kiện luật sư nổi tiếng Bryan Freedman với cáo buộc lừa dối, khiến họ từ bỏ quyền công khai những trải nghiệm được cho là liên quan đến hành vi xâm hại của Michael Jackson.

Trong đơn kiện, 4 anh chị em nhà Cascio cho biết Freedman được phía quản lý di sản của Michael Jackson thuê sau khi bộ phim tài liệu Leaving Neverland của HBO ra mắt năm 2019. Tác phẩm này từng gây chấn động khi công bố những cáo buộc xâm hại tình dục từ Wade Robson và James Safechuck đối với "ông hoàng nhạc pop".

4 anh chị em nhà Cascio cho biết Freedman được phía quản lý di sản của Michael Jackson thuê sau khi bộ phim tài liệu Leaving Neverland của HBO ra mắt năm 2019.

Những người đứng đơn cáo buộc Michael Jackson đã xâm hại họ trong nhiều năm khi họ còn nhỏ, đồng thời sử dụng các biện pháp thao túng tâm lý để buộc họ giữ im lặng. Gia đình Cascio từng có mối quan hệ thân thiết với Michael Jackson. Anh trai của những người đứng đơn, Frank Cascio từng đảm nhận vai trò trợ lý cá nhân và quản lý của nam ca sĩ.

Theo nội dung đơn kiện, Bryan Freedman từng khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi của gia đình Cascio, đồng thời khuyên họ không cần thuê luật sư độc lập. Tuy nhiên, những người này cáo buộc Freedman đã không tiết lộ việc ông đang làm việc cho phía quản lý di sản của Michael Jackson.

Tháng 12/2019, gia đình Cascio được cung cấp một văn bản dưới danh nghĩa thỏa thuận mua lại câu chuyện cuộc đời và dịch vụ tư vấn. Theo thỏa thuận, phía quản lý di sản của Michael Jackson đồng ý trả cho mỗi người 690.000 USD mỗi năm trong vòng năm năm. Tổng giá trị các khoản thanh toán dành cho 4 người lên đến 13,8 triệu USD.

Tuy nhiên, những người đứng đơn cho rằng họ không được giải thích đầy đủ về các điều khoản bảo mật. Theo đó, nếu một thành viên công khai những cáo buộc xâm hại, họ sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.

"Họ sẽ không bao giờ ký thỏa thuận nếu biết được sự thật", nội dung đơn kiện nêu rõ.

Tháng 12/2019, gia đình Cascio được cung cấp một văn bản dưới danh nghĩa thỏa thuận mua lại câu chuyện cuộc đời và dịch vụ tư vấn.

Đến năm 2024, Freedman được cho là đã tiếp cận gia đình Cascio một lần nữa, đề nghị họ thuê ông để đàm phán với phía quản lý di sản nhằm nhận khoản tiền lớn hơn.

Hiện tại, 4 anh chị em nhà Cascio yêu cầu bồi thường với số tiền chưa được tiết lộ, liên quan đến các cáo buộc sai phạm nghề nghiệp, vi phạm nghĩa vụ ủy thác, gian lận và cung cấp thông tin sai lệch do bất cẩn.

Michael Jackson qua đời năm 2009 do ngộ độc propofol cấp tính. Tính đến thời điểm Page Six đăng tải thông tin, Bryan Freedman và phía quản lý di sản của cố nghệ sĩ chưa phản hồi về vụ kiện. Những cáo buộc trên vẫn chưa được tòa án xác định là sự thật.

Michael Jackson qua đời năm 2009 do ngộ độc propofol cấp tính.