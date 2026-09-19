Hé lộ những nội dung cốt lõi trong thỏa thuận an ninh Greenland, 'thỏa lòng' các bên, sắp được ký kết tại Mỹ

Thỏa thuận về an ninh Greenland sẽ sớm được ký kết bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới. (Ảnh tạo bằng AI)

Đan Mạch và Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, cho biết dự kiến ký thỏa thuận bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho rằng thỏa thuận mang tính ràng buộc sẽ tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tôn trọng các “lằn ranh đỏ” của Copenhagen.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận trao cho Mỹ “quyền kiểm soát lâu dài” đối với an ninh và các nhu cầu khác tại Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ của Washington thiết lập căn cứ, hiện diện quân sự hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại đây nếu không được Mỹ chấp thuận bằng văn bản.

Các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hiện chưa được công bố. Đan Mạch khẳng định chủ quyền đối với Greenland vẫn được giữ nguyên.

(theo AFP)