Hé lộ những hình ảnh đầu tiên Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam

Tổng duyệt tiết mục "Nghi thức khai văn". (Ảnh: Ban tổ chức)

Buổi tổng duyệt đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về một không gian sân khấu giàu tính nghệ thuật, nơi vẻ đẹp truyền thống hòa quyện tinh tế với hơi thở đương đại. Công nghệ sân khấu hiện đại được ứng dụng khéo léo, vừa tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng, vừa tôn lên vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của không gian di sản Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Tất cả cùng mở ra một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt, đưa khán giả ngược dòng thời gian, trở về với cội nguồn đạo học từ gần 950 năm trước để cảm nhận hành trình tiếp nối những giá trị ấy trong đời sống hôm nay một cách chân thực, gần gũi và sống động.

Tiết mục "Tinh hoa đạo học". (Ảnh: Ban tổ chức)

Được dàn dựng công phu với nhiều lớp lang sân khấu và các tiết mục trình diễn ấn tượng, chương trình dẫn dắt cảm xúc người xem qua từng lát cắt lịch sử, khơi dậy niềm xúc động và tự hào về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài của dân tộc. Qua ngôn ngữ nghệ thuật cô đọng, giàu sức biểu cảm, những giá trị tinh thần được kết nối với khát vọng dựng xây và phát triển đất nước, tạo nên một hành trình nghệ thuật vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa có sức lay động và lan tỏa.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam. Trong dòng chảy gần một thiên niên kỷ, những giá trị ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một thiết chế giáo dục truyền thống, trở thành di sản tinh thần quý báu, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, hun đúc khí phách và trí tuệ Việt Nam. Ngày nay, Văn Miếu-Quốc Tử Giám tiếp tục là biểu tượng của Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi kết nối ký ức lịch sử với đời sống đương đại, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài.

Tiết mục "Hò vươn mình". (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đạo diễn, lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống đạo học, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Từ những giá trị được hun đúc trong lịch sử, tinh thần Quốc học tiếp tục được kế thừa, phát huy, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay trên hành trình học tập, sáng tạo và cống hiến.

Tiết mục "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời". (Ảnh: Ban tổ chức)

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn Quốc học, nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần đã hun đúc và làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Cùng với lễ kỷ niệm, hàng loạt hoạt động đã diễn ra với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam” diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 13/11/2026 tại sân Thái Học, Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Chuỗi hoạt động kỷ niệm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, VietNamshow và một số đơn vị phối hợp thực hiện, Tổng đạo diễn chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia là Phạm Hoàng Giang.