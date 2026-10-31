Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Tây Ban Nha

Hiện trường vụ va chạm tàu cao tốc ở tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28-10. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente, sự cố máy tính khiến hệ thống an toàn trên đoạn đường sắt dài 63km gặp trục trặc, buộc các đoàn tàu trong khu vực phải tự động dừng hoạt động. Trong tình huống này, doanh nghiệp quản lý hạ tầng đường sắt ADIF chuyển sang điều khiển thủ công.

Tuy nhiên, nhân viên điều độ sau đó cho phép đoàn tàu của công ty đường sắt quốc gia Renfe tiếp tục di chuyển, dù tín hiệu đèn đỏ yêu cầu dừng lại. Theo ông Puente, chỉ thị sai khiến đoàn tàu được phép chạy mà không bị giới hạn tốc độ. Tàu Renfe di chuyển với tốc độ khoảng 160-200km/h trước khi đâm vào đoàn tàu của hãng tư nhân Iryo đang dừng trên tuyến Madrid - Seville.

Các đoạn ghi âm được truyền thông Tây Ban Nha công bố cho thấy nhân viên điều độ đã hướng dẫn lái tàu Renfe tiếp tục hành trình theo chế độ bình thường. Cơ quan điều tra độc lập AITAT đang làm rõ diễn biến vụ việc. Đến ngày 29-10, nhóm điều tra chưa thể lấy lời khai của lái tàu và nhân viên điều độ do tình trạng sức khỏe của họ chưa cho phép.

Vụ tai nạn khiến 69 người thiệt mạng, trong đó 24 người đi trên tàu Renfe và 44 người trên tàu Iryo; hơn 100 người bị thương. Được biết, 2 đoàn tàu chở tổng cộng 544 hành khách. Tây Ban Nha đã tổ chức 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh nước này đã ghi nhận 2 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng hồi tháng 1, trong đó vụ va chạm gần Adamuz khiến hơn 40 người thiệt mạng. Chuỗi sự cố liên tiếp làm dấy lên lo ngại về chất lượng hạ tầng, hệ thống điều khiển và công tác bảo trì đường sắt.

Công đoàn Lái tàu Tây Ban Nha kêu gọi điều tra độc lập và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn. Ngày 29-10, các lái tàu trên toàn quốc đình công để yêu cầu chính phủ hành động. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sánchez cam kết làm rõ mọi sai phạm và xử lý nghiêm nếu phát hiện khiếm khuyết trong hệ thống an toàn.