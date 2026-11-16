Hé lộ nguyên nhân vụ 24 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Bệnh nhân nhập viện điều trị với các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt sau khi ăn bánh mì. Ảnh minh họa

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 3 mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm có 2 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Đáng chú ý, nhiều mẫu thực phẩm gồm chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước sốt đều phát hiện vi khuẩn này.

Ngoài ra, mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ còn phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) cùng chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Một số mẫu thực phẩm khác cũng nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus và E. coli.

Trước đó, từ ngày 3 - 7.11, cơ quan chức năng ghi nhận 24 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 4 điểm bán, gồm bánh mì que Ông Bảy, bánh mì bà Đô ở xã Tịnh Khê và bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà ở xã Đông Sơn.

Sau khi ăn bánh mì, các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện khu vực chế biến thực phẩm tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy chưa được bố trí tách biệt với nhà vệ sinh. Một số điểm bán khác chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, giấy tờ liên quan đến kiến thức an toàn thực phẩm và điều kiện sức khỏe của người trực tiếp chế biến.

Trước kết quả điều tra, Sở Y tế đề nghị UBND xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ và phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố, đặc biệt đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh bánh mì và thực phẩm ăn ngay.