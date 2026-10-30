Hé lộ nguyên nhân liên quan Iran và Ukraine khiến tướng lục quân Mỹ bất ngờ bị sa thải

Trung tướng Lục quân Brett Sylvia. Ảnh: Wikimedia Commons

Thông tin trên xuất hiện sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sa thải ông Sylvia khỏi vị trí phụ trách chiến lược, kế hoạch và chính sách thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hồi đầu tuần này.

Không nêu đích danh ông Sylvia, nhưng người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố cơ quan này không khoan nhượng đối với hành vi cố ý tiết lộ trái phép thông tin mật. Ông cho biết thêm rằng Lầu Năm Góc đã thực hiện các biện pháp nhân sự cần thiết để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Theo báo Mỹ, ông Sylvia thừa nhận tiết lộ thông tin từ tháng 6/2025, thời điểm trước khi phần lớn cơ quan truyền thông bị cấm tiếp cận Lầu Năm Góc. Vị tướng này tiếp tục liên lạc với các phóng viên thông qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal và từng gặp nhà báo trong bữa tối để trao đổi về viện trợ quân sự cho Ukraine mà không được phép.

Thông tin trên báo Mỹ cho biết: “Ông này gặp khó khăn trong việc vượt qua nhiều cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối”.

Các quan chức nghi ngờ ông Sylvia cố tình xóa lịch sử liên lạc với một nhà báo, mặc dù ông Sylvia khẳng định chỉ vô tình xóa dữ liệu. Ông cũng đã thừa nhận cung cấp thông tin cho một bài báo khác chỉ trích ban lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Việc ông Sylvia rời nhiệm sở diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ và Israel đang chuẩn bị nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu có thể tiến hành hành động quân sự nếu Iran từ chối chấp nhận các điều kiện của Mỹ về thỏa thuận hòa bình.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, ông Trump đã tìm cách siết chặt kiểm soát vấn nạn rò rỉ thông tin trong chính phủ, đồng thời cáo buộc các cơ quan truyền thông tiến hành chiến dịch bôi nhọ nhằm vào ông.

Tháng 7 vừa qua, ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm xác định và truy tố những người làm rò rỉ thông tin.

Tháng 4/2025, ông Hegseth đã sa thải ba trợ lý cấp cao của Lầu Năm Góc gồm Dan Caldwell, Darin Selnick và Colin Carroll trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc tiết lộ thông tin nhạy cảm cho truyền thông. Cả ba người đều phủ nhận hành vi sai trái và sau đó không ai bị truy tố hình sự. Sau đó, ông Caldwell trở lại chính quyền của Tổng thống Trump, đảm nhận một vị trí tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.