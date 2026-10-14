Hé lộ nguyên nhân khiến Sean “Diddy” Combs nhập viện khẩn cấp

Theo Page Six, Sean “Diddy” Combs vừa được đưa đến một bệnh viện ở bang New Jersey, Mỹ sau khi gặp sự cố trong thời gian thụ án tại nhà tù liên bang Fort Dix.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng nam rapper đã vô tình đập đầu vào phần giường tầng phía trên, dẫn đến chấn thương và cần được kiểm tra y tế. Nguồn tin cũng cho biết tình trạng sức khỏe của Diddy hiện đã cải thiện đáng kể sau sự cố.

Sean “Diddy” Combs đã vô tình đập đầu vào phần giường tầng phía trên.

Trước đó, TMZ đưa tin nam nghệ sĩ được đưa ra khỏi nhà tù để đến một cơ sở y tế gần đó do tình huống khẩn cấp. Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương đã đưa Diddy rời nhà tù vào khoảng 1 giờ sáng thứ bảy.

May mắn, chấn thương được xác định không đe dọa đến tính mạng. Sau sự cố, Diddy vẫn tỉnh táo và có thể giao tiếp bình thường. Trước những thông tin lan truyền, đại diện của nam rapper đã lên tiếng: "Chúng tôi đã nắm được các thông tin liên quan đến Sean Combs và đang xác minh những tình tiết cụ thể".

Người đại diện nói thêm: "Sức khỏe và tình trạng của Sean là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi lúc này. Chúng tôi trân trọng tất cả những người đã liên hệ hỏi thăm".

Sự cố sức khỏe của Diddy diễn ra trong thời điểm cuộc sống của nam nghệ sĩ tại nhà tù liên bang liên tục trở thành chủ đề được truyền thông Mỹ quan tâm.

May mắn, chấn thương được xác định không đe dọa đến tính mạng của Diddy.

Sau phiên tòa gây chú ý vào năm 2025, Diddy bị kết tội ở hai cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển người nhằm mục đích mại dâm và nhận mức án 50 tháng tù giam. Nam rapper nhiều lần phủ nhận những cáo buộc sai phạm nhằm vào mình. Đáng chú ý, vào tháng 9 vừa qua, NBC News đăng tải thông tin về cuộc sống được cho là có nhiều đặc quyền của Diddy trong thời gian thụ án.

Theo lời kể của 4 phạm nhân giấu tên, nam rapper được một số người khác hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp và có thể tiếp cận những vật dụng không phổ biến trong môi trường nhà tù. Nguồn tin còn cáo buộc Diddy có rượu cao cấp, thuốc chống trầm cảm và điện thoại di động.

Một người nhận xét: "Đây không phải những điều bình thường mà bạn thấy trong tù. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là Diddy".

Tuy nhiên, đại diện Cục Nhà tù Liên bang Mỹ không xác nhận các cáo buộc trên, đồng thời cho biết cơ quan này không bình luận về điều kiện sinh hoạt của từng phạm nhân vì lý do riêng tư, an toàn và an ninh.

Sau khi những thông tin này xuất hiện, TMZ đưa tin Diddy bị chuyển trở lại khu biệt giam.

Bên cạnh đó, thời điểm dự kiến được trả tự do của nam rapper cũng có sự thay đổi. Theo Page Six, ngày ra tù trước đây được ấn định là 21/1/2028 đã được lùi sang ngày 2/3/2028.

Trong diễn biến mới nhất, TMZ tiếp tục đưa tin Diddy đã bị lập biên bản kỷ luật nhiều lần do những cáo buộc liên quan đến xô xát và vi phạm quy định sử dụng điện thoại trong thời gian thụ án.

Diddy đã bị lập biên bản kỷ luật nhiều lần do những cáo buộc liên quan đến xô xát và vi phạm quy định.

Theo nguồn tin này, nam nghệ sĩ bị tước quyền mua hàng tại căn tin nhà tù trong 400 ngày, đồng thời mất 41 ngày tín dụng giảm án dành cho phạm nhân có hành vi cải tạo tốt.

Hiện những thông tin liên quan đến vi phạm kỷ luật của Diddy vẫn chủ yếu đến từ các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại.

Giữa hàng loạt diễn biến pháp lý và những tranh cãi về cuộc sống trong tù, vụ chấn thương đầu mới đây tiếp tục khiến tình trạng của Sean “Diddy” Combs nhận được sự quan tâm từ công chúng.