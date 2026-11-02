Hé lộ nguyên nhân giả định khiến máy bay Learjet 60 lao xuống đất như 'tên lửa'

Khoảnh khắc máy bay tư nhân phát nổ thành quả cầu lửa gần khu nghỉ dưỡng của ông Trump.

Trang phân tích hàng không Fl360Aero cho biết khả năng máy bay gặp phải cơn bão đối lưu phát triển nhanh đang trở thành hướng điều tra đáng chú ý trong vụ máy bay Learjet 60 mang số hiệu N722BD gặp nạn gần khu dân cư ở gần thành phố Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ) hôm 1/11.

Đánh giá khí tượng ban đầu cho thấy máy bay có thể bay vào vùng đối lưu mạnh trong những phút cuối cùng. Dữ liệu radar, ảnh vệ tinh, thông số nhiệt độ và thông tin liên lạc trong buồng lái cũng báo cáo có nguy cơ xuất hiện đồng thời nhiều yếu tố nguy hiểm, bao gồm mưa lớn, đóng băng và nhiễu động không khí.

Dù chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của thời tiết đối với vụ tai nạn, nhưng quá trình hình thành và phát triển của cơn bão vẫn là yếu tố cần được các nhà điều tra tập trung làm rõ.

Hố khổng lồ được nhìn thấy trên mặt đất sau khi chiếc máy bay Learjet 60 rơi.

Một trong những chi tiết đáng chú ý trong phân tích ban đầu là sự phát triển nhanh theo chiều thẳng đứng của đám mây đối lưu gần khu vực máy bay di chuyển.

Theo phân tích khí tượng của nhà khí tượng học Matthew Cappucci - làm việc cho ứng dụng dự báo thời tiết MyRadar Weather ở Florida, độ cao đỉnh của cơn bão ước tính tăng từ dưới 10.000 m vào khoảng 12h36 lên khoảng 14.700 m vào lúc 12h56 (giờ địa phương). Như vậy, đỉnh mây bão tăng độ cao hơn 4.500 m chỉ trong khoảng 20 phút.

Diễn biến này thể hiện rõ môi trường đối lưu mạnh, có khả năng hình thành luồng khí thẳng đứng với cường độ lớn, gây mưa đáng kể và tạo ra tình trạng nhiễu động nghiêm trọng. Các báo cáo thông tin thêm máy bay đang hoạt động ở độ cao khoảng 10.600 m, nằm trong phạm vi độ cao của hệ thống bão đang phát triển.

Đồ họa do MyRadar Weather thực hiện cũng cho thấy máy bay Learjet 60 bay lạc vào vùng giông phát triển nhanh ở khu vực Royal Palm Beach, Loxahatchee Groves và Westlake, cách thành phố Palm Beach gần 13 km về phía tây lúc 12h47 - 12h48.

Tuy nhiên, việc đỉnh mây bão tăng độ cao chưa đủ để kết luận về cường độ của luồng khí đi lên, cũng như chưa chứng minh máy bay bay xuyên qua khu vực mạnh nhất của đám mây giông. Để xác định chính xác diễn biến, các nhà điều tra cần dữ liệu radar 3 chiều kết hợp với thông tin định vị cụ thể của máy bay.

Cuộc hội thoại cuối cùng trong vụ rơi máy bay tại Florida, Mỹ ngày 1/11. (Video: X/HeatedReports)

Bản ghi âm cuộc trao đổi cuối cùng giữa tổ lái chiếc Learjet 60 và kiểm soát viên không lưu, ngay trước khi máy bay chở 9 người lao xuống khu dân cư ở gần thành phố Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ) cho thấy phi công liên tục báo cáo với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường bay Miami về tình trạng nhiễu động và “lớp băng mỏng, trong suốt, có thể kiểm soát được”.

“Máy bay bị đóng băng trong loại nhẹ, có thể xử lý được”, phi công cho hay. Thời điểm đó, trời lạnh và mưa. Nhưng mọi chuyện lập tức trở nên tồi tệ hơn khi nữ phi công phát đi tin nhắn “cầu cứu” đầy rùng rợn tới người điều khiển không lưu.

Hiện tại, Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang phối hợp điều tra. Các điều tra viên dự kiến đến hiện trường trong ngày 1 - 2/11 với cuộc họp báo dự kiến tổ chức tại Tây Palm Beach ngày 2/11.