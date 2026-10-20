Hé lộ nguyên nhân gần 10 xe ô tô ở thành Vinh bị đập vỡ kính trong đêm

Rạng sáng 19/10/2026, tại khu vực vỉa hè thuộc một chung cư thuộc khối 2, phường Thành Vinh và vỉa hè địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ việc “Cố ý làm hư hỏng tài sản” bằng hình thức đập bể kính lái của xe ô tô nhằm trộm cắp tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chỉ đạo Công an phường, xã tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng 20/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng đã truy xét, làm rõ, bắt 3 đối tượng thực hiện hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, gồm: Lý Xuân Hoạt (sinh năm 2009), N.Đ.H. (sinh năm 2013) cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (sinh năm 2010), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Lý Xuân Hoạt tại cơ quan Công an

Lời khai các đối tượng thể hiện, do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng trên đã thống nhất tìm các xe ô tô không có người trông coi, đậpkính để lấy trộm tài sản. Hoạt điều khiển xe mô tô chở H. và Hùng đi theo tuyến Quốc lộ 1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu.

Khoảng 2h ngày 19/10/2026, khi đến địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện xe ô tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, cầm theo dụng cụ phá kính ô tô khẩn cấp đập vỡ cửa kính lái phía sau với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm. Còn H. điều khiển xe mô tô, chở Mạnh đứng cách đó khoảng 30 m để cảnh giới. Tuy nhiên, do không thấy tài sản có giá trị, 3 đối tượng di chuyển, tìm các xe ô tô khác.

Với cách thức như trên, khoảng 3h sáng 19/10/2026 tại phường Thành Vinh; lợi dụng vỉa hè chung cư không có camera an ninh và người trông coi, Hoạt đã sử dụng dụng cụ phá kính đập liên tiếp 8 xe ô tô nhưng không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm1 xe mô tô (không BKS), 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp; đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và các hành vi vi phạm liên quan của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an

Qua các vụ việc nói trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, không để tiền, tài sản có giá trị và giấy tờ quan trọng trong xe ô tô khi không có người trông coi; đồng thời lựa chọn vị trí đỗ xe an toàn, có hệ thống camera giám sát và khóa cửa xe cẩn thận trước khi rời đi.

Tang vật vụ việc