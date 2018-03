Hé lộ nguyên nhân chồng 'mật phục' ở bệnh viện đâm chết vợ rồi tự sát

Sau khi dùng dao đâm chết vợ, tự tử bất thành, Nguyễn Văn Hải, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã được các bác sĩ cấp cứu. Khi tỉnh lại, Hải đã hé lộ nguyên nhân dẫn tới hành vi của mình.

Trước đó, như Báo Người Đưa Tin đã đăng tải, chiều 29/3, Nguyễn Văn Hải (SN 1982), trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đến trước cổng bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê ngồi “mật phục” vợ.

Khoảng 14h cùng ngày, vợ Hải là chị Nguyễn Thị Kim Ng. (SN 1984) cùng với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1959) và con tới bệnh viện để khám bệnh và cắt Amidan. Phát hiện chị Ng. chạy xe qua cổng bệnh viện, Hải vùng dậy đuổi theo vào tới nhà gửi xe. Khi bắt kịp vợ, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi kịch liệt với nhau.

Trong lúc giằng co bất ngờ, Nguyễn Văn Hải rút trong người ra một con dao đâm nhiều nhát vào chị Ng.. Phát hiện con gái mình bị đâm, bà Nguyễn Thị Cúc chạy đến can ngăn cũng bị Hải gây chấn thương ở tay phải. Do bị đâm bất ngờ, chị Ng. không kịp né tránh, cố vùng chạy được khoảng 5m thì gục xuống đất.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Sau khi ra tay sát hại vợ, Nguyễn Văn Hải đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát. Bà Cúc chạy lại giằng con dao trên tay Hải nhưng không kịp. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng Hải được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hương Khê. Do vết thương quá nặng nên chị Ng. đã tử vong sau đó.

Ông Phan Văn H., một người chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi thấy hai vợ chồng họ cãi nhau, nhưng nghĩ đó cũng là chuyện bình thường nên không can ngăn. Một lúc sau thấy Hải rút dao đâm vợ, nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh và đang đứng cách xa họ nên tôi không kịp làm gì. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình”.

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Hương Khê, Công an huyện Hương Khê và các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo tới xem và xôn xao bàn tán về nguyên nhân Hải ra tay tàn độc sát hại vợ, rồi tự kết liễu cuộc đời mình?

Ở địa phương, Nguyễn Văn Hải là một tay anh chị có “số má” tại mảnh đất Hương Khê trong những năm gần đây.

Sau khi lấy chị Ng., vợ chồng Hải không có công ăn việc làm ổn định. Không lâu sau, Nguyễn Văn Hải dính vào con đường nghiện ngập ma túy, khiến cuộc sống gia đình ngày càng xuống dốc.

Cách đây gần 2 năm, chị Ng. để con lại cho Hải và ra nước ngoài xuất khẩu lao động, mới trở về nước gần 1 tuần nay.

Trong khoảng thời gian vợ đi nước ngoài, Nguyễn Văn Hải bị Tòa án nhân dân huyện Hương Khê kết án 30 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi về nước, chị Ng. lại có ý định tiếp tục đi xuất khẩu lao động, nhưng Hải không đồng ý và nghi ngờ vợ đã có người khác.

Theo nguồn tin của PV, sau khi tỉnh lại, Nguyễn Văn Hải đã khai nhận mình chính là người dùng dao đâm chết vợ rồi tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự tử. Nguyên nhân của sự việc trên là do mâu thuẫn vợ chồng xuất phát từ việc ghen tuông.

Xuân Chinh