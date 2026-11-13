Hé lộ mới về MacBook Neo 2 sắp ra mắt của Apple

MacBook Neo 2 có thể trở thành một trong những dòng máy tính được Apple đầu tư mạnh trong thời gian tới. Theo báo cáo từ Digitimes, hãng đã trao đổi với các đối tác cung ứng về kế hoạch sản xuất khoảng 16 triệu chiếc MacBook Neo 2 trong năm 2027. Mức sản lượng này cao gấp đôi con số 8 triệu thiết bị mà Apple dự kiến dành cho phiên bản đầu tiên trong năm 2026.

MacBook Neo 2 được kỳ vọng nâng cấp chip A19, RAM 12GB.

Nếu kế hoạch được triển khai, đây sẽ là tín hiệu cho thấy Apple kỳ vọng lớn vào sức hút của dòng MacBook Neo. Bloomberg trước đó cũng đề cập việc hãng đang phát triển thế hệ tiếp theo của sản phẩm này. MacBook Neo đầu tiên ra mắt vào tháng 3, đánh dấu bước đi đáng chú ý khi Apple lần đầu sử dụng chip dành cho thiết bị di động trên máy tính. Cụ thể, máy được trang bị bộ xử lý A18 Pro cùng RAM 8GB.

Ở phiên bản kế nhiệm, cấu hình được cho là sẽ có sự cải thiện với chip A19 và RAM 12GB. Việc tăng thêm dung lượng bộ nhớ có thể giúp thiết bị xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc linh hoạt hơn, đồng thời cải thiện trải nghiệm đa nhiệm. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là thông tin rò rỉ, chưa được Apple xác nhận.

Về thiết kế, MacBook Neo 2 nhiều khả năng tiếp tục duy trì kiểu dáng tổng thể của thế hệ trước thay vì thay đổi toàn diện. Apple có thể tạo điểm mới bằng cách bổ sung thêm tùy chọn màu sắc, qua đó làm phong phú danh mục sản phẩm mà không cần điều chỉnh lớn về ngoại hình.

Kế hoạch mở rộng sản lượng cũng phần nào phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của MacBook Neo trong danh mục máy tính Apple. Tại buổi công bố kết quả kinh doanh gần đây, CEO Apple John Ternus cho biết doanh số máy Mac trong năm tài chính 2026 đã vượt mức ghi nhận ở tất cả các năm trước đó.

Dù Apple không công bố số liệu bán hàng riêng cho từng dòng máy, thông tin từ chuỗi cung ứng cho rằng MacBook Neo đóng góp đáng kể vào kết quả tăng trưởng này. Nếu tiếp tục duy trì sức hút, phiên bản thế hệ hai với cấu hình nâng cấp và nhiều lựa chọn màu sắc có thể giúp Apple mở rộng thêm thị phần trong phân khúc máy tính xách tay.