Hé lộ mô hình tàu cao tốc của Thaco, dài hơn 200 m, tốc độ 370 km/h
Thaco và Hyundai Rotem giới thiệu mô hình tàu cao tốc EMU-370 dài hơn 200 m, sức chứa 479 hành khách, với tốc độ khai thác thiết kế 370 km/h.
Tại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CON 2026), diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại Hà Nội, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) cùng đối tác Hyundai Rotem của Hàn Quốc đã giới thiệu mô hình tàu cao tốc EMU-370.
Việc giới thiệu EMU-370 nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động sang lĩnh vực công nghiệp đường sắt của Thaco. Tại VRT&CON 2026, doanh nghiệp Việt Nam cùng Hyundai Rotem còn trưng bày các mô hình tàu đô thị, hệ thống điều khiển tàu thông minh và giải pháp trải nghiệm không gian tàu bằng công nghệ thực tế ảo.
Thaco và Hyundai Rotem thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam từ năm 2025, với định hướng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất.
Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nội địa hóa đầu máy, toa xe, sau đó tiếp tục triển khai các thỏa thuận về chuyển giao công nghệ và sản xuất trong nước. Tháng 4/2026, hai doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp 162 đầu máy, toa xe phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM.
Theo định hướng hợp tác, Hyundai Rotem tham gia cung cấp công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, trong khi Thaco đầu tư cơ sở sản xuất, phát triển năng lực chế tạo linh kiện và từng bước triển khai lắp ráp đầu máy, toa xe tại Việt Nam.
Thaco đang phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và Cơ khí đa dụng tại Khu công nghiệp Thaco Bình Cơ, TP.HCM, với quy mô khoảng 320 ha. Tổ hợp được định hướng sản xuất linh kiện, kết cấu nhôm và các bộ phận phục vụ đầu máy, toa xe, góp phần hình thành năng lực sản xuất trong nước.
Theo kế hoạch của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2027 tập trung xây dựng nền tảng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nghiên cứu sản xuất một số linh kiện. Đến năm 2028, Thaco dự kiến triển khai sản xuất nội địa hóa và lắp ráp hoàn thiện đầu máy, toa xe.
Nguồn Znews: https://znews.vn/he-lo-mo-hinh-tau-cao-toc-cua-thaco-dai-hon-200-m-toc-do-370-kmh-post1689187.html