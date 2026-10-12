Hé lộ mô hình tàu cao tốc của Thaco, dài hơn 200 m, tốc độ 370 km/h

Tại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CON 2026), diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại Hà Nội, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) cùng đối tác Hyundai Rotem của Hàn Quốc đã giới thiệu mô hình tàu cao tốc EMU-370.

EMU-370 được đánh giá một trong những mẫu tàu cao tốc nổi bật trong chương trình phát triển công nghệ đường sắt của Hàn Quốc. Theo thông số do Hyundai Motor Group công bố, đoàn tàu gồm 8 toa, dài 200,1 m và có 479 ghế ngồi, được thiết kế để khai thác thương mại ở tốc độ 370 km/h, trong khi tốc độ thiết kế tối đa đạt 407 km/h.

Cũng theo thông tin công bố trước đó của Hyundai Motor Group, một trong những điểm đáng chú ý của EMU-370 là thiết kế khí động học. Phần đầu tàu được kéo dài hơn 10 m nhằm giảm lực cản không khí khi di chuyển ở tốc độ cao, qua đó hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, hạn chế tiếng ồn và cải thiện độ ổn định.

Hyundai Rotem cũng điều chỉnh vị trí các thiết bị trên nóc tàu và bổ sung tấm che quanh khu vực bánh xe để hạn chế nhiễu động không khí. Theo nhà sản xuất, các cải tiến này giúp hệ số cản khí động học của EMU-370 giảm khoảng 12,3% so với EMU-320, mẫu tàu đang được khai thác tại Hàn Quốc dưới tên gọi KTX-Cheongryong.

Hệ thống động lực cũng được nâng cấp. Mỗi động cơ kéo có công suất 560 kW, cao hơn 47,4% so với thế hệ trước, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng tốc và duy trì vận hành ở tốc độ cao.

Hyundai Rotem cũng cho biết đã tiến hành hơn 100 thử nghiệm để lựa chọn vật liệu cách âm, cải tiến hệ thống giảm xóc và hoàn thiện thiết kế thân tàu. Độ ồn bên trong đoàn tàu được tính toán ở mức khoảng 73 dB(A) khi chạy ở tốc độ 370 km/h. Theo lộ trình được công bố, EMU-370 dự kiến bắt đầu thử nghiệm vận hành từ năm 2030, hướng tới khai thác thương mại từ năm 2031 tại Hàn Quốc.

Việc giới thiệu EMU-370 nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động sang lĩnh vực công nghiệp đường sắt của Thaco. Tại VRT&CON 2026, doanh nghiệp Việt Nam cùng Hyundai Rotem còn trưng bày các mô hình tàu đô thị, hệ thống điều khiển tàu thông minh và giải pháp trải nghiệm không gian tàu bằng công nghệ thực tế ảo.

Thaco và Hyundai Rotem thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam từ năm 2025, với định hướng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất.

Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nội địa hóa đầu máy, toa xe, sau đó tiếp tục triển khai các thỏa thuận về chuyển giao công nghệ và sản xuất trong nước. Tháng 4/2026, hai doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp 162 đầu máy, toa xe phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM.

Theo định hướng hợp tác, Hyundai Rotem tham gia cung cấp công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, trong khi Thaco đầu tư cơ sở sản xuất, phát triển năng lực chế tạo linh kiện và từng bước triển khai lắp ráp đầu máy, toa xe tại Việt Nam.

Thaco đang phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và Cơ khí đa dụng tại Khu công nghiệp Thaco Bình Cơ, TP.HCM, với quy mô khoảng 320 ha. Tổ hợp được định hướng sản xuất linh kiện, kết cấu nhôm và các bộ phận phục vụ đầu máy, toa xe, góp phần hình thành năng lực sản xuất trong nước.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2027 tập trung xây dựng nền tảng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nghiên cứu sản xuất một số linh kiện. Đến năm 2028, Thaco dự kiến triển khai sản xuất nội địa hóa và lắp ráp hoàn thiện đầu máy, toa xe.

Minh An