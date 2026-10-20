Hé lộ lời kể nhân chứng vụ tài xế ô tô bị đối tượng đi xe máy đâm tử vong ở Hà Nội

Theo thông tin từ báo Tiền phong, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 tại khu vực trước số nhà 293 đường Bắc Cầu. Thời điểm này, một người đàn ông đi xe máy được cho là đã chặn đầu ô tô mang biển kiểm soát 15K-616.XX.

Sau đó, người đi xe máy dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế ô tô qua cửa kính. Nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu và tử vong ngay trên ghế lái. Chiếc ô tô dừng bên đường trong tình trạng động cơ vẫn hoạt động.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: VTC News.↵

“Tôi thấy họ có mâu thuẫn từ trước ở gần đó. Sau đó, người đi xe máy đuổi theo rồi chặn ô tô lại”, một người dân kể lại.

Thông tin từ VTC News cho biết thêm, sau khi gây án, người đàn ông đi xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra. Đại diện viện kiểm sát cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy tìm người liên quan.