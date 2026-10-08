Hé lộ loạt fan project tiếp sức dàn Anh Trai trước thềm concert Tinh Hà 'Say Hi'

Không khí trước thềm concert Tinh Hà "Say Hi" đầu tiên vào ngày 17/10 tới đang được khuấy động bởi các fandom. Nhiều dự án cổ vũ các Anh Trai đang dần được công bố từ ý tưởng, concept cho tới phối cảnh hoàn chỉnh, biến cuộc hẹn lần này thành dịp fan trực tiếp bày tỏ tình cảm đến thần tượng khi show kết thúc.

Mở màn cho loạt dự án là booth check-in dành cho Anh Trai Cody Nam Võ. Không chỉ là điểm dừng chân trước khi concert diễn ra, booth còn được thiết kế như một không gian riêng để người hâm mộ check-in, chụp ảnh và lưu lại kỷ niệm trong lần hội ngộ cùng nam ca sĩ.

Booth check-in dành cho các Kho Báu trước giờ G. Nguồn: Threads cuczanghaydoi_cuacodynamvo

Trong khi đó, fan của Anh Trai Vương Bình và KIMLONG chuẩn bị foodtruck (mô hình xe đồ ăn lưu động) dành cho hai nam nghệ sĩ. Những chiếc foodtruck này cũng được trang trí theo màu sắc riêng của từng fandom.

Dự án foodtruck cổ vũ Anh Trai KIMLONG. Nguồn: Threads long.livethekim

Foodtruck được Voi Coi chuẩn bị cho Anh Trai Vương Bình. Nguồn: Threads fc.vuongbinh

Cùng thời điểm, fandom của JSOL và Quang Hùng MasterD cũng bắt đầu hé lộ những hình ảnh đầu tiên về các dự án đang được thực hiện. Dù mới dừng ở những hình ảnh “nhá hàng”, các dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, đồng thời khiến nhiều người tò mò về những điều bất ngờ mà các fandom sẽ mang đến concert.

MUZIK “nhá hàng” hình ảnh được cho là booth check-in tại concert. Nguồn: Threads chidepsupportmasterd

Dự án dành cho JSOL được hé lộ chút “hint” qua một đoạn video ngắn. Nguồn: Threads fcsonicfam.jsol

Từ booth check-in, những chiếc foodtruck đến các dự án vẫn đang được người hâm mộ rục rịch hé lộ, mỗi fandom đều đang tích cực chuẩn bị để đồng hành cùng Anh Trai trong ngày hội ngộ tại concert Tinh Hà “Say Hi”.