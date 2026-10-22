Hé lộ loạt doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sinh năm 1973, là hoa khôi một thời của Pleiku.

Hiện nay, bà Thảo đang đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cà phê. Trong đó, nổi bật là Công ty TNHH TNI King Coffee.

Doanh nghiệp này có tiền thân là Công ty TNHH MTV TNI, được thành lập ngày 7/4/2016 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 208 Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8 (cũ), TP.HCM, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, cụ thể là sản xuất, chế biến cà phê, các loại chè và bột sữa ca cao.

Thương hiệu cà phê King Coffee.

Năm 2020, doanh nghiệp thực hiện nâng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên mức 500 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân. Theo giới thiệu trên website, TNI King Coffee có trụ sở tại Singapore và được bà Lê Hoàng Diệp Thảo thành lập từ năm 2008.

Vào tháng 10/2016, TNI King Coffee lần đầu tiên ra mắt thương hiệu cà phê cao cấp King Coffee tại thị trường Hoa Kỳ. Chỉ sau vài tháng, thương hiệu này đã nhanh chóng chinh phục thị trường Mỹ cùng nhiều quốc gia khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc và Ấn Độ.

Ngoài TNI King Coffee, một doanh nghiệp cà phê khác cũng do bà Lê Hoàng Diệp Thảo làm người đại diện theo pháp luật là Công ty TNHH King Coffee. Được thành lập ngày 31/7/2018 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng do TNI King Coffee làm chủ sở hữu, doanh nghiệp này hoạt động chính trong mảng kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Theo công bố ngày 19/5/2021, vốn điều lệ của King Coffee đã được tăng từ 50 tỷ đồng lên mức 100 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực cà phê, nữ doanh nhân phố núi Pleiku còn tham gia điều hành một số doanh nghiệp bất động sản.

Một trong số đó là Công ty TNHH Park City, được thành lập ngày 8/12/2008, có trụ sở tại khu chức năng số 10, Đô thị mới Nam Thành phố, TP.HCM.

Ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp bao gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cùng các hoạt động liên quan đến công viên vui chơi giải trí. Park City là chủ đầu tư dự án Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng với quỹ đất 49,5ha nằm dọc đường Nguyễn Văn Linh, sở hữu hai mặt giáp sông và nằm gần các trung tâm thương mại thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức thay thế ông Trần Anh Vinh để giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Park City. Cùng thời điểm, bà được ủy quyền đại diện phần vốn gần 290,7 tỷ đồng, tương đương gần 70% vốn điều lệ của pháp nhân Saigon Entertainment Park Holding (S) PTE LTD tại Park City. Cần lưu ý đây chỉ là thông tin về phần vốn được ủy quyền đại diện, không đồng nghĩa với việc bà Thảo trực tiếp sở hữu cá nhân tỷ lệ vốn này.

Trước khi bà Thảo xuất hiện ở vị trí điều hành, vào năm 2017, vốn điều lệ của Park City từng được điều chỉnh giảm từ 1.120 tỷ đồng xuống còn khoảng 415,3 tỷ đồng. Dù vậy, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/3/2023, Park City hiện có vốn điều lệ ở mức gần 1.120,3 tỷ đồng. Hiện nay, bà Thảo vẫn đang là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Ảnh minh họa

Bên cạnh Park City, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn đang làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Gardenia Center. Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại lầu 6, tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), TP.HCM.

Được thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 666 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập của Gardenia Center gồm: bà Nguyễn Thị Mỹ Linh góp 566,1 tỷ đồng (tương đương 85%), bà Lê Thị Thu Linh góp 66,6 tỷ đồng (10%) và ông Trần Anh Vinh góp 33,3 tỷ đồng (5%). Tại thời điểm thành lập, bà Lê Thị Thu Linh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức đảm nhiệm các vị trí này. Ngành nghề kinh doanh chính của Gardenia Center là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, đồng thời đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.