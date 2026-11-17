Hé lộ không gian sống 5 tầng ấm cúng gồm ba mặt tiền tại Hà Nội của gia đình Hồng Đăng
Tọa lạc tại một vị trí đặc biệt ở Thủ đô, không gian sống rộng 5 tầng của gia đình nam diễn viên Hồng Đăng gây chú ý với quy mô bề thế và tiện nghi.
Hồng Đăng sinh năm 1984, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên truyền hình. Những năm đầu sự nghiệp, anh tham gia một số dự án như Lời Thề Cỏ Non, Tiếng Cồng Định Mệnh, Nhật Ký Vàng Anh…
Dẫu vậy, cột mốc giúp tên tuổi của anh thực sự phủ sóng và chinh phục đông đảo người xem chính là tác phẩm Cầu Vồng Tình Yêu phát sóng năm 2011. Hồng Đăng liên tục xuất hiện trong các bộ phim được yêu thích như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng…
Sau khi Hồng Đăng vướng biến cố vào năm 2022, cuộc sống và công việc của nam diễn viên có nhiều thay đổi. Anh dừng một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, xin nghỉ tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong thời gian này, Hồng Đăng chủ yếu hỗ trợ bà xã trong công việc kinh doanh các quán ăn, đồng thời thử sức với lĩnh vực mua bán ô tô và bất động sản. Bên cạnh đó, nam diễn viên rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ trong dự án phim Đồng Hồ Đếm Ngược sau quãng thời gian dài vắng bóng.
Hồng Đăng và bà xã Anh Đào sở hữu căn biệt thự 5 tầng, có 3 mặt tiền nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội. Ngôi nhà có kiến trúc mang hơi hướng hiện đại cùng thiết kế nhiều không gian mở, tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên.
Hồng Đăng từng đăng tải những khoảnh khắc tự tay dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa hay cùng vợ trang trí không gian sống vào các dịp lễ. Qua những hình ảnh này, căn biệt thự không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của gia đình bốn thành viên.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/he-lo-khong-gian-song-5-tang-am-cung-gom-ba-mat-tien-tai-ha-noi-cua-gia-dinh-hong-dang-56042.html