Hồng Đăng sinh năm 1984, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên truyền hình. Những năm đầu sự nghiệp, anh tham gia một số dự án như Lời Thề Cỏ Non, Tiếng Cồng Định Mệnh, Nhật Ký Vàng Anh…

Dẫu vậy, cột mốc giúp tên tuổi của anh thực sự phủ sóng và chinh phục đông đảo người xem chính là tác phẩm Cầu Vồng Tình Yêu phát sóng năm 2011. Hồng Đăng liên tục xuất hiện trong các bộ phim được yêu thích như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng…

Hồng Đăng là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình. Ảnh: VTV

Sau khi Hồng Đăng vướng biến cố vào năm 2022, cuộc sống và công việc của nam diễn viên có nhiều thay đổi. Anh dừng một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, xin nghỉ tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong thời gian này, Hồng Đăng chủ yếu hỗ trợ bà xã trong công việc kinh doanh các quán ăn, đồng thời thử sức với lĩnh vực mua bán ô tô và bất động sản. Bên cạnh đó, nam diễn viên rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ trong dự án phim Đồng Hồ Đếm Ngược sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Hồng Đăng và bà xã Anh Đào sở hữu căn biệt thự 5 tầng, có 3 mặt tiền nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội. Ngôi nhà có kiến trúc mang hơi hướng hiện đại cùng thiết kế nhiều không gian mở, tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên.

Không gian thoáng đãng, rộng rãi của căn biệt thự. Ảnh: FBNV

Phòng bếp lấy màu trắng - nâu làm chủ đạo, kết hợp sàn vân gỗ sang trọng.

Phòng khách được bày trí nội thất sang trọng.

Ban công thoáng đáng với nhiều cây cảnh.

Một góc phòng ngủ với nội thất được trang trí tinh tế.

Hồng Đăng từng đăng tải những khoảnh khắc tự tay dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa hay cùng vợ trang trí không gian sống vào các dịp lễ. Qua những hình ảnh này, căn biệt thự không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của gia đình bốn thành viên.

Mỗi dịp lễ, Hồng Đăng và vợ đều trang hoàng nhà cửa lộng lẫy. Ảnh: FBNV