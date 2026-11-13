Hé lộ không gian sân khấu thực cảnh tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

Ngay trước giờ G, những hình ảnh đầu tiên từ đêm tổng duyệt đã được hé lộ, cho thấy một không gian nghệ thuật mãn nhãn, kết hợp hài hòa giữa chiều sâu di sản ngàn năm và công nghệ trình diễn hiện đại.

Tổng duyệt nghi thức Khai Văn trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”. Ảnh: BTC

Lễ kỷ niệm là sự kiện trọng tâm trong chuỗi phong phú các hoạt động dịp này, do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, VietNamshow và một số đơn vị phối hợp thực hiện. Tổng đạo diễn chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia là Phạm Hoàng Giang.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói về ý tưởng thực hiện chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”

Với chủ đề "Tinh hoa đạo học", Lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp sáng tạo thực hiện được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn Quốc học, nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần đã hun đúc và làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với nghệ thuật trình diễn, hòa quyện giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tiết mục “Tinh hoa đạo học” trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”. Ảnh: BTC

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp sáng tạo, chương trình sử dụng tổng hợp các loại hình ca, múa, nhạc, những sáng tác âm nhạc mới, các tiết mục mashup và hình ảnh tư liệu; kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật.

Các yếu tố nghệ thuật và công nghệ được khai thác nhằm tạo nên không gian trình diễn giàu tính biểu tượng, góp phần tái hiện chiều sâu lịch sử và truyền tải tinh thần đạo học bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng đương đại.

Nội dung nghệ thuật được triển khai qua hai chương, kết nối mạch nguồn lịch sử với khát vọng tương lai.

Chương I - "Mạch nguồn đạo học" đưa khán giả trở về với cội nguồn của nền Quốc học Việt Nam, tái hiện quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám, mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài và vun đắp nền tảng đạo lý cho xã hội.

Tiết mục “Thư pháp” trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”. Ảnh: BTC

Thông qua những hình tượng nghệ thuật giàu sức gợi, chương trình tôn vinh tư tưởng giáo dục lấy đức làm gốc, lấy tri thức làm nền tảng, lấy việc học và rèn luyện nhân cách làm con đường để trưởng thành, phụng sự đất nước. Từ mái trường Quốc học, các thế hệ hiền tài được đào tạo, trưởng thành, mang tài năng, khí tiết và trách nhiệm đóng góp cho sự hưng thịnh của quốc gia.

Chương II - "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đưa tư tưởng trọng dụng hiền tài vào mối liên hệ với yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới.

Tiết mục “Hà Nội Đất học - Đất linh” trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”. Ảnh: BTC

Nếu đạo học là nền tảng hun đúc nhân cách và trí tuệ, thì hiền tài chính là nguồn lực quan trọng làm nên sức mạnh và tương lai của dân tộc. Từ tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến của các thế hệ đi trước, chương trình khơi dậy khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc của con người Việt Nam hôm nay; đặc biệt là thế hệ trẻ - những người tiếp nối mạch nguồn tri thức, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiết mục “Em là mầm non của Đảng” trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”. Ảnh: BTC

Thông qua sự kết hợp giữa nội dung lịch sử, chiều sâu văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, Lễ kỷ niệm hướng tới tạo nên một dấu ấn văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời chuyển tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.

Tiết mục “Hò vươn mình” trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”. Ảnh: BTC

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống đạo học, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ những giá trị được hun đúc trong lịch sử, tinh thần Quốc học tiếp tục được kế thừa, phát huy, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay trên hành trình học tập, sáng tạo và cống hiến.

Tiết mục “Khát vọng sinh viên Việt Nam” trong chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”. Ảnh: BTC

Từ ngày 05 đến ngày 15/11/2026, chuỗi hoạt động kỷ niệm dấu mốc quan trọng 950 năm Quốc Tử Giám- Quốc học Việt Nam đã được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân và du khách thập phương.

Các chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa tính trang trọng của hoạt động kỷ niệm, chiều sâu học thuật, giá trị di sản và những hình thức thể hiện sáng tạo, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống Quốc học Việt Nam.