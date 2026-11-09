Hé lộ kho tư liệu gốc về kiến trúc Pháp ở Việt Nam

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”. Ảnh CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

Ngày 9-11, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông tin, đơn vị sẽ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”.

Triển lãm dự kiến mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 23-11 tại Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, số 12 Đào Tấn, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu hồ sơ, bản đồ và hình ảnh đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia của Việt Nam và Lưu trữ quốc gia hải ngoại Pháp. Đây là nguồn tư liệu gốc phản ánh quá trình hình thành, thiết kế, xây dựng, trùng tu và bảo tồn các công trình kiến trúc Pháp tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Lạt, TPHCM...

Đây là những công trình kiến trúc đã trở thành một phần trong diện mạo đô thị, trong đó có những công trình còn để lại tài liệu lưu trữ mang giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và quy hoạch; cung cấp chứng cứ xác thực cho việc nghiên cứu quá trình hình thành, biến đổi đô thị Việt Nam.

Thông qua hệ thống bản vẽ, hồ sơ thiết kế, quy hoạch và hình ảnh, triển lãm tái hiện diện mạo đô thị qua từng thời kỳ, đồng thời làm rõ sự thích ứng của kiến trúc với điều kiện tự nhiên và khí hậu bản địa.

Bên cạnh tài liệu lưu trữ, khách tham quan còn được tìm hiểu các mô hình kiến trúc do một số trường giới thiệu, các ấn phẩm nghiên cứu chuyên sâu và giao lưu với chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị.

Triển lãm diễn ra nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Hoạt động góp phần giới thiệu giá trị của khối tài liệu lưu trữ, hướng tới mục tiêu được UNESCO ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới.