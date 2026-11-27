Reuters ngày 27/11 dẫn 3 nguồn tin am hiểu dự án cho biết các đối tác kinh doanh Việt Nam của Trump Organization đang xúc tiến kế hoạch phát triển tòa nhà mang thương hiệu Trump tại Thủ đô.

Theo hai nguồn tin, ngày 26/11, đại diện cơ quan chức năng Việt Nam đã có cuộc làm việc với các đối tác của Trump Organization, trong đó có Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), để thảo luận về dự án.

Đề xuất xây dựng Trump Tower Hà Nội được trình lên Chính phủ lần đầu vào tháng 5/2026. Theo một nguồn tin của Reuters, dự án hiện chưa được phê duyệt.

Phương án được đề xuất là xây dựng tòa nhà cao ít nhất 60 tầng tại khu vực phía Tây Hồ Tây, với chi phí ước tính khoảng 1 tỷ USD. Nếu được phê duyệt, dự án có thể khởi công vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028.

Cùng với khu phức hợp sân golf tại Hưng Yên và kế hoạch xây dựng Trump Tower tại TP.HCM, đề xuất tại Hà Nội là dự án thứ 3 mang thương hiệu Trump được Reuters đề cập tại Việt Nam.

Trong đó, khu phức hợp sân golf tại Hưng Yên có quy mô đầu tư 1,5 tỷ USD, do các đối tác địa phương của Trump Organization phát triển. Dự án đã được khởi công vào tháng 5/2025.

Đáng chú ý, theo một nguồn tin của Reuters, phương thức hợp tác tại các dự án này không đòi hỏi Trump Organization trực tiếp bỏ vốn phát triển. Nguồn thu của doanh nghiệp Mỹ đến từ việc khai thác thương hiệu, phí vận hành và hoạt động bán biệt thự tại khu phức hợp sân golf.

Như vậy, con số khoảng 1 tỷ USD được đề cập đối với Trump Tower Hà Nội là chi phí phát triển dự án dự kiến, không phải khoản vốn đầu tư trực tiếp của Trump Organization.