Hé lộ kế hoạch hoạt động nhóm và solo của BTS sau world tour ARIRANG

Sau khi khép lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên ARIRANG, BTS được cho là sẽ tiếp tục duy trì sức nóng bằng cả hoạt động nhóm lẫn những dự án cá nhân. Thông tin này vừa được lãnh đạo HYBE tiết lộ, khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào hành trình tiếp theo của 7 thành viên.

Theo tờ Kyunghyang (Hàn Quốc), tại buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026 diễn ra ngày 3/11, CEO HYBE Lee Jae Sang đã chia sẻ về kế hoạch hoạt động trong tương lai của BTS. Khi được hỏi về những dự định sau chuyến lưu diễn ARIRANG, đặc biệt là khả năng nhóm có khoảng trống hoạt động trong nửa cuối năm 2027, ông xác nhận công ty đang chuẩn bị cả các hoạt động chung của BTS lẫn những dự án solo dành cho từng thành viên.

Bên cạnh đó, Lee Jae Sang cho biết HYBE dự kiến công bố kế hoạch tổ chức thêm các đêm diễn thuộc khuôn khổ ARIRANG World Tour. Tuy nhiên, ông chưa tiết lộ cụ thể thời gian, địa điểm hay quy mô của những buổi biểu diễn bổ sung.

Trước những lo ngại về lịch trình của BTS trong nửa cuối năm 2027 chưa được công bố, CEO HYBE cũng đưa ra lời giải thích. Theo ông, các chuyến lưu diễn thường đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về địa điểm, lộ trình biểu diễn và kế hoạch bán vé. Vì vậy, lịch trình thường phải được công bố trước khoảng 6-9 tháng.

Trong khi đó, việc thông báo cụ thể lịch phát hành album hoặc những hoạt động âm nhạc khác trước cả một năm không phải thông lệ phổ biến. Do đó, việc BTS chưa công bố kế hoạch cho nửa cuối năm 2027 không đồng nghĩa với chuyện nhóm sẽ ngừng hoạt động trong khoảng thời gian này.

Theo kế hoạch hiện tại, BTS sẽ tiếp tục thực hiện ARIRANG World Tour đến hết nửa đầu năm 2027. HYBE cũng nhấn mạnh trong tài liệu công bố cùng ngày rằng nhóm sẽ song song thực hiện các dự án âm nhạc và nhiều hoạt động đa dạng nhằm mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai.

Dù vậy, thời điểm cụ thể BTS trở lại với các sản phẩm âm nhạc chung sau tour diễn vẫn chưa được xác định. Kế hoạch solo của từng thành viên cũng chưa được tiết lộ chi tiết.

Sau quãng thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sự trở lại của BTS với đội hình đầy đủ thông qua ARIRANG đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhóm. Việc HYBE xác nhận đang chuẩn bị song song hoạt động nhóm và solo cho thấy hành trình của 7 chàng trai sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến lưu diễn quy mô toàn cầu.

Người hâm mộ hiện có thêm lý do để chờ đợi những dự án tiếp theo của BTS, đặc biệt là cách nhóm cân bằng giữa việc duy trì hoạt động chung và phát triển màu sắc âm nhạc riêng của từng thành viên trong giai đoạn mới.