Hé lộ hướng tuyến 5 metro mới, kết nối các cực phát triển của Hà Nội

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị (metro), gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Thời gian thí điểm là 5 năm kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

5 tuyến metro sẽ được triển khai đồng thời, hoàn thành vào năm 2030. Ảnh minh hoạ.

5 tuyến metro được kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông công cộng của Thủ đô, chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang hình thành mạng lưới đường sắt đô thị quy mô lớn, kết nối đồng bộ các khu vực.

Trong đó, tuyến metro số 1 dài khoảng 81km, kết nối khu vực Sân vận động Hùng Vương qua Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm đến sân bay Nội Bài. Đây là trục giao thông Bắc - Nam quan trọng, liên kết đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tuyến số 2 dài khoảng 56,5km, kết nối sân bay Nội Bài với khu vực trung tâm lịch sử của Thủ đô qua Nam Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và các đô thị phía Nam. Tuyến đường này được kỳ vọng tăng cường kết nối từ cửa ngõ hàng không quốc tế đến trung tâm kinh tế, văn hóa của Hà Nội.

Tuyến số 8 dài khoảng 91km, kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc với các khu logistics, khu công nghiệp và những cực tăng trưởng phía Đông Thủ đô. Đây là trục giao thông Đông - Tây, góp phần tăng cường liên kết vùng và kết nối liên tỉnh.

Tuyến số 10 dài khoảng 43km, được quy hoạch theo dạng vành đai, kết nối Cổ Loa, Võ Chí Công, Vành đai 3, Vành đai 2,5, Times City rồi quay trở lại Cổ Loa. Tuyến này có vai trò hỗ trợ phân luồng, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.

Trong khi đó, tuyến số 14 dài khoảng 32km, kết nối từ khu vực phía Bắc thành phố, qua cầu Thăng Long, Ciputra và trung tâm Hà Nội đến Ocean Park cùng các khu vực phía Đông. Tuyến được định hướng tăng cường kết nối trung tâm với các đô thị mới, hỗ trợ mở rộng không gian phát triển đô thị.

Theo kế hoạch, cả 5 tuyến metro đều hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Khi đưa vào khai thác, các tuyến sẽ kết nối với metro số 3 và số 5, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên địa bàn thành phố.

Song song với việc chuẩn bị đầu tư các tuyến mới, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ metro số 3, đặc biệt là đoạn đi ngầm, với mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2027. Tuyến số 5 tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và phương án đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, trước đó, UBND TP Hà Nội đã tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến metro này. Hé lộ hướng tuyến 5 metro mới, kết nối các cực phát triển của Hà Nộiác tuyến có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian triển khai ngắn.

Khi hoàn thành, mạng lưới metro được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và thúc đẩy phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979km. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500km metro trước năm 2035 và hoàn thiện toàn bộ mạng lưới trong giai đoạn 2035 - 2045. Ngoài ý nghĩa về giao thông và quy hoạch đô thị, việc đầu tư đồng loạt các tuyến đường sắt đô thị còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số theo mục tiêu Chính phủ giao cho Hà Nội trong giai đoạn tới.