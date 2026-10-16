Hé lộ hợp đồng ông Nawat yêu cầu Top 5 Miss Grand International ký kết

Miss Grand International 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Tanzania, trong khi Emoura Phạm của Việt Nam giành danh hiệu Á hậu 4. Bên cạnh kết quả chung cuộc, những thông tin liên quan đến các điều khoản dành cho Top 5 tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng sắc đẹp quốc tế.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ông Nawat Itsaragrisil, chủ tịch Miss Grand International, đề cập đến điều khoản hợp đồng mà Top 5 Miss Grand International 2026 phải ký kết.

Top 5 Miss Grand International 2026.

Theo chia sẻ của ông Nawat, Top 5 Miss Grand International 2026 không được tham gia một cuộc thi nhan sắc khác trong vòng 2 năm, ngoại trừ MGI All Stars.

Ông Nawat cho biết nhiều thí sinh tham gia Miss Grand International 2026 có mong muốn thử sức tại Miss Universe. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc thi mà ông đang có những mâu thuẫn với ban tổ chức. Vì vậy, việc các người đẹp tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở sân chơi khác được cho là một trong những vấn đề khiến ông quan tâm.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số khán giả cho rằng điều khoản độc quyền là cách ban tổ chức bảo đảm các hoa hậu, á hậu ưu tiên thực hiện những hoạt động theo hợp đồng sau đăng quang. Ngược lại, cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại quy định này có thể hạn chế cơ hội phát triển của các người đẹp, nhất là những thí sinh muốn thử sức ở những cuộc thi nhan sắc quốc tế có quy mô lớn hơn.

Đáng chú ý, Emoura Phạm hiện chưa lên tiếng chia sẻ về thông tin liên quan đến điều khoản hợp đồng nói trên. Do đó, những nội dung đang được lan truyền chủ yếu xuất phát từ đoạn clip có lời chia sẻ của ông Nawat. Các chi tiết cụ thể về văn bản hợp đồng, phạm vi áp dụng cũng như những trường hợp ngoại lệ chưa được làm rõ đầy đủ.

Emoura Phạm đoạt Á hậu 4 Miss Grand International 2026.

Trong nhiều năm qua, Miss Grand International là một trong những cuộc thi sắc đẹp thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế nhờ cách tổ chức sôi động, hoạt động truyền thông mạnh mẽ và những màn tương tác trực tiếp giữa ông Nawat với thí sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút này, cuộc thi cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận liên quan đến kết quả, cách đánh giá thí sinh và những phát ngôn của người đứng đầu tổ chức.

Tại mùa giải 2026, Emoura Phạm là một trong những đại diện nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt Nam. Người đẹp trải qua nhiều phần thi trước khi tiến vào Top 5 và kết thúc hành trình với danh hiệu Á hậu 4. Dù emoura Phạm đạt thành tích cao, những nhận xét liên quan đến phần thể hiện của cô vẫn tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, gần đây, một đoạn clip ghi lại nhận xét của ông Nawat về phần thi thuyết trình của Emoura Phạm cũng gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Theo nội dung được chia sẻ, khi được hỏi về cách trả lời của đại diện Việt Nam, ông Nawat đánh giá phần thể hiện của cô ở mức ổn nhưng chưa thực sự hài lòng với cách truyền tải thông điệp.

"Cô ấy nói hơi giống đang đọc diễn văn, nhìn thẳng, giữ dáng nghiêm túc quá. Nghe lâu sẽ hơi mệt. Ngắn ngắn thế này thì còn chịu được", ông Nawat nhận xét.

Chủ tịch Miss Grand International cho rằng một hoa hậu cần biết mỉm cười khi giao tiếp với khán giả. Theo ông, việc duy trì biểu cảm quá nghiêm túc trong suốt phần trả lời có thể khiến người nghe cảm thấy thiếu sự thoải mái. Ông cũng dành lời khen cho người đẹp Việt Nam khi nói: "Thật ra cô ấy cười lên thì rất đẹp".