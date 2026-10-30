Hé lộ hoạt động của 'Tổ tư vấn bí mật' đứng sau đường dây lừa đảo của Mr Pips

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi. Theo đó, trong phiên tòa chiều nay, đại diện VKS đã tham gia xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam và một số bị cáo khác để tập trung làm rõ hành vi và vai trò của các bị cáo.

Trả lời các câu hỏi của đại diện VKS, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Bị cáo Nam thừa nhận, hệ thống của mình không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Thực chất, các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Đặc biệt, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và người quản lý trực tiếp là Isik Uran.

Theo lời khai của Phó Đức Nam, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Uran chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Ngoài ra, bị cáo Phó Đức Nam khai về hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trả lời các câu hỏi của đại diện VKS.

Theo cơ quan tố tụng, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn biết đã thỏa thuận với Nam thành lập tổ tư vấn để hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc, tránh bị các nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Nam trả công cho 3 người này tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị cáo Mr Pips cũng khai thêm, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) để hỏi về việc mở sàn forex ở Việt Nam có được phép hay không. Ngoài ra, thời điểm đó, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ nên Nam cũng muốn hỏi, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, người quyết định cuối cùng không phải bị cáo mà là Isik Uran, người trực tiếp quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan công an triệu tập.

Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, bị cáo Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi, tìm hướng xử lý.

Khi được đại diện VKS hỏi về mục đích hàng tháng chuyển tiền cho Phạm Trường Sơn, Phó Đức Nam khai việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ. Bị cáo cho biết, bản thân không dại gì nhắn tin trao đổi về hoạt động của mình với công an. Theo Nam, nội dung tin nhắn trong nhóm chat chung chỉ xoay quanh chuyện ăn uống, vui chơi, không đề cập đến công việc. Riêng các khoản tiền chuyển cho “các anh”, Nam khai mục đích là để giữ mối quan hệ.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trong phiên tòa xét xử ngày hôm nay.

Trong phần xét hỏi trước đó, các bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không biết Phó Đức Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai, mỗi khi trao đổi, Nam luôn khẳng định hoạt động kinh doanh của mình đúng quy định pháp luật, đồng thời cho biết số tiền đưa cho các bị cáo là “tiền sạch”.

Liên quan đến mối quan hệ với bị cáo Phong, Phó Đức Nam khai từng hỗ trợ người này mua một chiếc ô tô Volvo XC90, trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Giải thích về việc mua xe, Nam cho biết quyết định này xuất phát từ sự tùy hứng và mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của người yêu bị cáo.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào lúc 8h30 ngày mai (31/10).