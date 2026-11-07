Hé lộ hình ảnh bữa cơm của Khánh Vy và 4 thí sinh Olympia 2026 sau chung kết

Mới đây, MC Khánh Vy đăng tải bức ảnh dùng bữa cùng MC Ngọc Huy và quán quân Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Kèm theo hình ảnh, nữ MC hài hước viết: "Sau chung kết thì cứ phải ấm cái bụng trước đã".

Bên cạnh Quán quân Đoàn Lê Anh Đức còn là 3 nam sinh khác, những thí sinh cũng vừa góp mặt trong trận chung kết Olympia 2026, bao gồm: Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương, đều xuất hiện trong khung hình. Các thí sinh vẫn mặc áo đồng phục trắng quen thuộc của chương trình, ngồi quây quần bên bàn ăn cùng 2 MC của chương trình.

Khác với hình ảnh tập trung cao độ, căng thẳng trước những câu hỏi trên sóng truyền hình, bốn nhà leo núi thoải mái tạo dáng, thể hiện những biểu cảm hài hước. Khoảnh khắc đời thường phần nào cho thấy sự gần gũi giữa hai MC với các thí sinh.

Ảnh: Phụ nữ mới

Trước đó, sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được truyền hình trực tiếp trên VTV3, với sự tham gia của bốn thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Bốn nhà leo núi gồm: Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Sau bốn phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành chức vô địch với 240 điểm. Quang Minh về Nhì với 180 điểm, trong khi Gia Bảo và Thái Dương lần lượt đạt 165 và 105 điểm, cùng nhận giải Ba.

Chiến thắng của Anh Đức giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch Olympia hai năm liên tiếp trong lịch sử 26 năm tổ chức chương trình. Trước đó, Trần Bùi Bảo Khánh, cũng là học sinh của trường, đã đăng quang năm 2025. Với thành tích này, Anh Đức nhận vòng nguyệt quế cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD.

Cuộc tranh tài khép lại với những thứ hạng khác nhau, nhưng bức ảnh dùng bữa cùng hai MC sau chung kết lại ghi dấu một khoảnh khắc giản dị, khi các thí sinh có dịp ngồi bên nhau mà không còn áp lực về điểm số.

Đến năm 2022, Khánh Vy lần đầu giữ vai trò MC chính tại trường quay trong trận chung kết Olympia năm thứ 22. Ảnh: Phụ nữ mới

Sau hơn 5 năm gắn bó, Khánh Vy đã có cơ hội chứng kiến nhiều thế hệ học sinh chinh phục vòng nguyệt quế. Bức ảnh dùng bữa cùng Quán quân Đoàn Lê Anh Đức và 3 nhà leo núi sau chung kết năm 2026 tiếp tục ghi lại một kỷ niệm giản dị trong hành trình ấy.