Hé lộ hậu trường những pha hành động mạo hiểm trong 'Hope vùng tử địa'

Đạo diễn Na Hong-jin hợp tác với XM2, đội ngũ quay phim từng tham gia các dự án như "007", "Mission: Impossible", "John Wick" và "Star Wars", để hiện thực hóa các phân đoạn hành động trong phim "Hope vùng tử địa".

Ê-kíp sử dụng xe đạp điện, hệ thống camera treo cáp và ray trượt tốc độ cao có khả năng đạt ngưỡng 200 km/giờ nhằm ghi lại những chuyển động nhanh.

"Hope vùng tử địa" là tác phẩm thuộc thể loại hành động, khoa học viễn tưởng. Bộ phim lập kỷ lục có kinh phí đắt đỏ nhất màn ảnh Hàn Quốc với hơn 70 tỉ won (hơn 1.300 tỉ đồng). Tác phẩm quy tụ các ngôi sao của xứ sở kim chi như Hwang Jung Min, Jo In Sung, Hoyeon cùng các gương mặt đến từ Hollywood như Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander, Michael Fassbender.

"Hope vùng tử địa" chính thức khởi chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc tại Việt Nam từ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Trước đó, phim cũng có các suất chiếu sớm đặc biệt từ ngày 1 đến 3 tháng 9 năm 2026.

"Hope vùng tử địa" gây chú ý với loạt cảnh hành động được thực hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau. Ảnh: NSX

Một trong những phân đoạn được đầu tư công phu là cảnh Sung-ki (Zo In-sung) được Hyeon-ho giải cứu khi đang bị Ma’veyyo (Michael Fassbender) truy đuổi trong rừng.

Để hoàn thành cảnh quay, ê-kíp dành 5 tháng tập luyện, 3 tháng thử nghiệm tại Hàn Quốc và thêm 2 tháng huấn luyện thích nghi tại hiện trường. Một số cảnh được quay trong những khu rừng thuộc Vườn quốc gia Retezat, Romania, ở độ cao khoảng 1.300 m.

Với vai Sung-ae, Hoyeon cũng trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ huấn luyện sử dụng súng, tư thế bắn đến kỹ năng lái xe rượt đuổi. Nữ diễn viên trực tiếp thực hiện một số pha drift xe và đấu súng. Riêng cảnh giới thiệu nhân vật được quay từ nhiều góc độ, trải qua hơn 20 lần quay thử và quay chính thức, đồng thời chiếm trọn một ngày làm việc của đoàn phim.

Zo In-sung trong một cảnh hành động của "Hope vùng tử địa". Ảnh: NSX

Phân đoạn rượt đuổi trên cầu Seonggi ở Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang, cũng là thử thách lớn khi kết hợp ngựa, ô tô và một sinh vật truy đuổi. Việc kiểm soát tốc độ, căn chỉnh thời gian giữa các yếu tố chuyển động được ê-kíp đặc biệt chú trọng để bảo đảm hiệu quả hình ảnh và an toàn khi ghi hình.

Bên cạnh đạo diễn hình ảnh Hong Kyung-pyo, phim còn có sự tham gia của nhà thiết kế sản xuất Lee Hwokyoung, điều phối cảnh quay mạo hiểm Yoo Sang Seob và nhà soạn nhạc Michael Abels. Phần nhạc phim được thu âm tại Synchron Stage, Vienna (Áo), với dàn nhạc khoảng 70 nhạc công.