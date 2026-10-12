Hé lộ đường dây 'tuồn' gần 1.000 tỷ đồng qua biên giới

Hợp thức hồ sơ xuất nhập khẩu để chuyển tiền

Theo cáo trạng của Viện KSND Tp.Hà Nội, 7 bị can bị truy tố cùng bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Nguyễn Mạnh Linh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại thiết bị điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh), trước đó làm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Phong Lâm (Công ty Phong Lâm); Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch từng là nhân viên một Ngân hàng - Chi nhánh Hà Nội.

Meng Jun (quốc tịch Trung Quốc) là Kế toán trưởng Công ty Phong Lâm; Lê Thanh Phương - kế toán Công ty Việt Linh; Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH công nghệ mạng Vinaecom và Yang Jing - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật mạng Newmone Việt Nam tại Hà Nội.

(Ảnh minh hoạ: Nghiêm Túc).

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua hai Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, các bị can đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (khoảng hơn 923 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD (tương đương hơn 269 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cụ thể, năm 2019, Nguyễn Mạnh Linh quen Zheng Yan Fei (còn gọi là Phi). Từ năm 2021, nhận thấy nhu cầu chuyển tiền giữa Việt Nam và nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, Phi đã chỉ đạo Linh đứng tên giám đốc hai doanh nghiệp, đồng thời tìm cách hợp thức hồ sơ xuất nhập khẩu để thực hiện giao dịch chuyển tiền cho khách hàng.

Phi tìm kiếm khách có nhu cầu, thỏa thuận phí chuyển tiền và thuê Linh đứng tên điều hành Công ty Việt Linh, Công ty Phong Lâm. Để hoàn thiện thủ tục thanh toán quốc tế, Phi liên hệ Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch, khi đó làm việc tại Ngân hàng OCB - Chi nhánh Hà Nội.

Tiếp đó, Khoa giới thiệu người thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế; đồng thời giới thiệu Lịch làm kế toán Công ty Việt Linh. Hai người hướng dẫn Linh mở tài khoản ngân hàng, lập hồ sơ năng lực doanh nghiệp, thực hiện thủ tục phát hành thư tín dụng và ký các giấy tờ thanh toán.

Nhóm bị can sử dụng hợp đồng tạm nhập, tái xuất với đối tác nước ngoài để hợp thức hóa việc chuyển tiền. Hàng hóa chủ yếu là linh kiện điện tử, chip điện trở, có kích thước nhỏ, khó thẩm định giá trị. Các hợp đồng cũng không mô tả đầy đủ nhãn hiệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số và chứng nhận chất lượng.

Với giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, tiền được chuyển vào tài khoản Công ty Việt Linh theo hợp đồng xuất khẩu. Sau đó, Linh rút tiền gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân để làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng thư tín dụng, đồng thời hưởng lãi.

Ở chiều ngược lại, khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Linh. Số tiền này được rút ra, nộp vào tài khoản doanh nghiệp rồi chuyển ra nước ngoài dưới hình thức thanh toán tiền hàng nhập khẩu.

Thông qua Công ty Việt Linh, nhóm bị can đã vận chuyển trái phép hơn 35,5 triệu USD (khoảng 813 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11 triệu USD (khoảng 253 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2021, Đinh Thị Lịch 16 lần rút hơn 96 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Việt Linh và 7 lần nộp hơn 36 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Mạnh Linh. Cáo trạng xác định, Linh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Khoa hưởng khoảng 40 triệu đồng; Lịch được trả công làm kế toán 5 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2022, Linh tiếp tục sử dụng Công ty Phong Lâm để thực hiện hoạt động tương tự. Theo chỉ đạo của Phi, Meng Jun mở các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ những người tại Việt Nam, sau đó rút và nộp vào tài khoản Công ty Phong Lâm nhằm hợp thức các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.

Từ ngày 13/5 đến 13/6/2022, tài khoản của Meng Jun nhận hơn 67 tỷ đồng. Bị can này ký 11 hợp đồng chuyển tiền ra nước ngoài. Tổng số tiền vận chuyển trái phép thông qua Công ty Phong Lâm là 4,73 triệu USD (hơn 110 tỷ đồng) ra nước ngoài và gần 700.000 USD (hơn 16 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với Lê Thanh Phương, bị can được Linh nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh và ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế, với tổng số tiền hơn 30 triệu USD (tương đương 697 tỷ đồng). Tuy nhiên, cáo trạng xác định Phương không biết nội dung các tài liệu đã ký và không được hưởng lợi.

Nhiều giao dịch "trá hình" chuyển tiền qua tài khoản Nguyễn Mạnh Linh

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ thêm các giao dịch của Trần Thanh Tùng và Yang Jing liên quan đến tài khoản của Nguyễn Mạnh Linh.

Trần Thanh Tùng là Giám đốc Công ty Vinaecom, hoạt động kinh doanh trực tuyến và ký hợp đồng với Công ty AEG Express Limited tại Trung Quốc để cung cấp dịch vụ kho vận, giao nhận hàng hóa.

Trong quá trình thanh toán, phía AEG yêu cầu Tùng chuyển tiền vào tài khoản của Linh với nội dung "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH". Tùng khai nội dung này do đối tác Trung Quốc yêu cầu, thực tế không có hoạt động mua bán cây công trình. Theo cơ quan điều tra, Tùng đã chuyển tổng cộng hơn 63 tỷ đồng vào tài khoản Linh để thanh toán cho phía Trung Quốc.

Yang Jing là Giám đốc Chi nhánh Công ty Newmone Việt Nam tại Hà Nội, kinh doanh đá cắt, đá mài nhập khẩu từ Trung Quốc. Do gặp khó khăn trong thanh toán tiền hàng, nên tìm cách chuyển tiền qua mạng xã hội WeChat.

Bị can này liên hệ với tài khoản WeChat có tên "Trận chiến ở Việt Nam" và được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của Linh để thanh toán sang Trung Quốc. Từ tháng 3 đến tháng 8/2021, Yang Jing nhờ nhân viên thực hiện 8 lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 1,42 tỷ đồng, vào tài khoản này.

Ngoài các giao dịch trên, cơ quan điều tra xác định tài khoản của Linh còn nhận 140 tỷ đồng từ các tài khoản liên quan đến Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo và những người khác. Nguyễn Bá Nam khai đây là tiền thanh toán giao dịch mua bán đồng USDT.

Cơ quan điều tra nhận định giao dịch có dấu hiệu hợp thức hóa nguồn tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử nên đã tách tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối với Zheng Yan Fei, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam ngày 11/6/2025. Cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp sang Trung Quốc nhưng chưa nhận được kết quả trả lời, do đó tách tài liệu để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.