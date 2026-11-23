Hoàng Lạc (Alice Huang) và ông Jensen Huang gặp nhau lần đầu ở Đài Loan năm 2024. Ảnh: Reuters.

Theo báo Anh Financial Times (FT) ngày 21/11, Hoàng Lạc (Alice Huang), cựu lãnh đạo Công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed của Singapore – người từng vướng tin đồn có quan hệ ngoài luồng với nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang – bị phát hiện có liên quan đến một mạng lưới cung ứng chip AI ngầm. Chuỗi cung ứng này được cho là có sự tham gia của những cá nhân liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia.

Qua điều tra và phỏng vấn hơn 10 người am hiểu vụ việc, Financial Times phát hiện mạng lưới doanh nghiệp xoay quanh Hoàng Lạc có quy mô lớn, với nhiều mối quan hệ chằng chịt. Các mắt xích bao gồm đối tác điện toán đám mây, những ông trùm ngành game trực tuyến, các nhóm buôn lậu tại Campuchia và hàng trăm công ty bình phong.

Những doanh nghiệp tưởng như không liên quan này được cho là đã kết nối với nhau, hình thành một hệ thống đưa bất hợp pháp chip Nvidia vào Trung Quốc, thu về hàng tỷ USD.

Theo FT điều tra, để đưa chip tiên tiến vào Trung Quốc, mạng lưới này cần ba mắt xích doanh nghiệp: các công ty được phép mua và phân phối chất bán dẫn; những khách hàng không vi phạm quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ; và một mạng lưới ngầm chịu trách nhiệm vận chuyển hàng vào Trung Quốc.

Trụ sở Tập đoàn Inspur ở tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Sohu.

Mắt xích thứ nhất: Doanh nghiệp được phép tiếp cận sản phẩm Nvidia

Theo FT, mạng lưới có liên quan đến Hoàng Lạc ban đầu kết nối với chuỗi cung ứng Mỹ thông qua Tập đoàn Inspur (Lãng Triều) ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Inspur từng là một trong những đối tác lớn nhất của Nvidia tại Trung Quốc, chuyên lắp ráp chip thành máy chủ. Tuy nhiên, năm 2023, tập đoàn này bị Mỹ đưa vào danh sách thực thể chịu kiểm soát xuất khẩu.

Dù vậy, một công ty con của Inspur tại California không bị đưa vào danh sách đen và vẫn có thể giao dịch với Nvidia. Công ty này sau đó đổi tên thành Aivres.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp như Aivres vẫn phải chứng minh khách hàng của mình không phải công ty có vốn Trung Quốc mới được tiếp cận sản phẩm Nvidia. Nvidia yêu cầu khách hàng cuối phải có ít nhất ba năm hoạt động, đồng thời chứng minh ban lãnh đạo và chủ sở hữu công ty không có đa số là người Trung Quốc.

Để tìm cách tiếp cận nguồn chip, một số khách hàng Trung Quốc của Inspur đã tìm đến Công ty game trực tuyến Century Huatong (Thế Kỷ Hoa Thông).

Trong hơn 20 năm, Century Huatong đã chuyển đổi từ doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô sang nền tảng game trực tuyến, rồi tiếp tục mở rộng sang đầu tư trung tâm dữ liệu. Quá trình này giúp công ty xây dựng được mạng lưới quan hệ sâu rộng trong ngành công nghệ.

Hoàng Lạc (Alice Huang) người điều hành công ty Trung Quốc Megaspeed đặt ở Singapore. Ảnh: News9.

Mắt xích thứ hai: Megaspeed

Giải pháp mà Century Huatong đưa ra là sử dụng một công ty bình phong ở nước ngoài, không thuộc diện bị Mỹ áp đặt hạn chế xuất khẩu, sau đó khoác lên công ty này hình ảnh một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới (NeoCloud).

Doanh nghiệp được lựa chọn chính là Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu đặt tại Singapore, nơi Hoàng Lạc làm việc.

Hoàng Lạc được giao điều hành công ty nhờ khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, có tư cách cư trú tại Hong Kong, quan hệ rộng, lý lịch không có vấn đề và được các bên tin tưởng.

Chồng bà ta, ông Khang Vĩ (Kang Wei), trước đây cũng từng đầu tư vào Century Huatong. Công ty game Thâm Quyến 7Road (Đệ Thất Đại Đạo) do hai vợ chồng đầu tư cũng từng hợp tác với Century Huatong trong các dự án trung tâm dữ liệu.

Ngay từ thời điểm đó, hai vợ chồng đã có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, cho các công ty công nghệ Trung Quốc thuê chip.

Hồ Tiểu Vĩ, nhân vật số 2 của Tập đoàn Prince, Campuchia. Ảnh: HK01.

Mắt xích thứ ba: Đưa chip Nvidia vào Trung Quốc

Mảnh ghép cuối cùng của mạng lưới là tìm được đối tác có khả năng đưa chip vào Trung Quốc.

Các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Hồ Tiểu Vĩ (Hu Xiaowei), người bị phía Mỹ cáo buộc là nhân vật số 2 của Tập đoàn Prince tại Campuchia, đã đóng một vai trò nhất định trong mạng lưới này.

Hồ Tiểu Vĩ đã bị bắt tại Nhật Bản hồi tháng 6/2026. Phía Mỹ cáo buộc người này điều hành các mạng lưới buôn lậu và cờ bạc trong thời gian dài.

Theo các nguồn tin, Hồ Tiểu Vĩ có quan hệ với Century Huatong thông qua hoạt động kinh doanh liên quan đến game trực tuyến. Mối liên hệ giữa hai bên khá phức tạp, bao gồm những quan hệ sở hữu cổ phần chéo và hợp tác kinh doanh.

Một đầu mối được cho là khá rõ ràng: Chủ tịch kiêm cổ đông cá nhân lớn nhất của Century Huatong, ông Vương Kiết (Wang Ji), từng là cổ đông lớn của một công ty tại Ninh Hạ. Hồ Tiểu Vĩ cũng từng giữ chức giám đốc tại doanh nghiệp này. Hiện công ty đã bị giải thể.

Các nguồn tin cho biết Tập đoàn Prince đã xây dựng một hệ thống công ty bình phong tinh vi, đồng thời thiết lập các kênh huy động vốn ngầm thông qua hoạt động game trực tuyến và tiền mã hóa.

Tập đoàn này được cho là còn sử dụng một công ty cho thuê máy bay do Hồ Tiểu Vĩ thành lập tại Hong Kong để phục vụ hoạt động buôn lậu.

Hồ Tiểu Vĩ (phải) và Trần Chí - hai người đứng đầu Tập đoàn tội phạm Prince ở Campuchia. Ảnh: Sohu.

Megaspeed trở thành khách hàng lớn của Nvidia tại Đông Nam Á

Đến giữa năm 2023, những điều kiện cần thiết để Megaspeed vận hành đã cơ bản hoàn tất. Công ty chính thức tiếp xúc với Nvidia và nhanh chóng vượt qua quy trình thẩm định của hãng dưới sự điều hành của Hoàng Lạc.

Megaspeed sau đó vươn lên thành một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á.

Hoàng Lạc cũng được cho là đã xây dựng mối quan hệ khá thân thiết với Jensen Huang. Trong giới trung tâm dữ liệu Trung Quốc, bà ta thậm chí còn được gọi bằng biệt danh “trợ lý riêng của Jensen Huang”.

Dữ liệu từ nền tảng thương mại ImportGenius cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2025, công ty con Speedmatrix của Megaspeed tại Malaysia đã nhập khẩu lượng hàng từ Aivres với tổng giá trị khai báo khoảng 4,6 tỷ USD.

Nhiều nguồn tin am hiểu sự việc tiết lộ rằng một lượng lớn chip trong số hàng hóa này cuối cùng đã được đưa vào Trung Quốc. Trước những thông tin trên, Tập đoàn Prince tuyên bố Hồ Tiểu Vĩ chưa bao giờ làm việc cho tập đoàn, đồng thời bác bỏ các cáo buộc của phía Mỹ là không có căn cứ. Tập đoàn khẳng định mình không tham gia bất kỳ mạng lưới hoạt động bất hợp pháp nào.

Theo Chinatimes